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GündemEce İrtem neden öldü? Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu mu? Ece İrtem ölüm nedeni belli oldu mu? Ece İrtem'in hastalığı neydi? Son dakika açıklaması geldi
HaberlerGündem Haberleri Ece İrtem neden öldü? Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu mu? Ece İrtem ölüm nedeni belli oldu mu? Ece İrtem'in hastalığı neydi? Son dakika açıklaması geldi

Ece İrtem neden öldü? Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu mu? Ece İrtem ölüm nedeni belli oldu mu? Ece İrtem'in hastalığı neydi? Son dakika açıklaması geldi

08.07.2026 - 19:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Oyuncu Ece İrtem'in Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde neden hayatını kaybettiği belirlendi. Ece İrtem neden öldü? Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu mu? Ece İrtem ölüm nedeni belli oldu mu? Ece İrtem'in hastalığı neydi? Son dakika açıklaması geldi.

1Ece İrtem neden öldü? Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu mu? Ece İrtem ölüm nedeni belli oldu mu? Ece İrtem'in hastalığı neydi? Son dakika açıklaması geldi

Oyuncu Ece İrtem (35) 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde ölü bulunmuştu. Ece İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından babası Vural İrtem'e teslim edilmişti. Ece İrtem neden öldü? Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu mu? Ece İrtem ölüm nedeni belli oldu mu? Ece İrtem'in hastalığı neydi? Son dakika açıklaması geldi.

2Ece İrtem neden öldü? Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu mu? Ece İrtem ölüm nedeni belli oldu mu? Ece İrtem'in hastalığı neydi? Son dakika açıklaması geldi

Dizi oyuncusu arkadaşları da Adli Tıp Kurumu önünde cenazenin teslim edilmesini beklerken gözyaşlarına hakim olamamıştı. İrtem'in cenazesi Aydın Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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3Ece İrtem neden öldü? Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu mu? Ece İrtem ölüm nedeni belli oldu mu? Ece İrtem'in hastalığı neydi? Son dakika açıklaması geldi

İrtem'in ölüm sebebi ise merak konusu olmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre İrtem'in ölüm sebebi açıklandı.

4Ece İrtem neden öldü? Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu mu? Ece İrtem ölüm nedeni belli oldu mu? Ece İrtem'in hastalığı neydi? Son dakika açıklaması geldi

ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde Ece İrtem'in 'Alkol zehirlenmesi'nden hayatını kaybettiği belirlendi.