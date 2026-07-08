Ece İrtem neden öldü? Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu mu? Ece İrtem ölüm nedeni belli oldu mu? Ece İrtem'in hastalığı neydi? Son dakika açıklaması geldi
Oyuncu Ece İrtem'in Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde neden hayatını kaybettiği belirlendi. Ece İrtem neden öldü? Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu mu? Ece İrtem ölüm nedeni belli oldu mu? Ece İrtem'in hastalığı neydi? Son dakika açıklaması geldi.
Oyuncu Ece İrtem (35) 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde ölü bulunmuştu. Ece İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından babası Vural İrtem'e teslim edilmişti. Ece İrtem neden öldü? Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu mu? Ece İrtem ölüm nedeni belli oldu mu? Ece İrtem'in hastalığı neydi? Son dakika açıklaması geldi.
Dizi oyuncusu arkadaşları da Adli Tıp Kurumu önünde cenazenin teslim edilmesini beklerken gözyaşlarına hakim olamamıştı. İrtem'in cenazesi Aydın Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
İrtem'in ölüm sebebi ise merak konusu olmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre İrtem'in ölüm sebebi açıklandı.
ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde Ece İrtem'in 'Alkol zehirlenmesi'nden hayatını kaybettiği belirlendi.