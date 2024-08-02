3 Ağustos Filistin Yürüyüşü (İstanbul) nerede? 3 Ağustos Filistin Yürüyüşü saat kaçta? Filistin yürüyüşü programı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldüğü duyuruldu. Haniye'nin öldürüldüğünü doğrulayan Hamas, "Korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" açıklamasını yaptı. Hizbullah Haniye'nin öldürülmesinin "direnişi İsrail karşısında daha kararlı kılacağını" söyledi. İsrail saldırıyı üstlenmedi ancak Miras Bakanı Eliyahu, "Haniye'nin ölümü dünyayı daha iyi hale getirecek" dedi. Başkent Doha’da kılınan cenaze namazının ardından şehit İsmail Haniye, Luseyl kentinde defnedildi. Peki, 3 Ağustos Filistin Yürüyüşü (İstanbul) nerede? 3 Ağustos Filistin Yürüyüşü saat kaçta?

3 AĞUSTO FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ ÇAĞRISI

Haniye'nin kısa zaman önce yaptığı Filistin halkına destek çağrısı, yeniden gündem oldu.

Hamas'ın internet sayfasında yer alan açıklamasında İsmail Haniye, İsrail'in yaklaşık 10 aydır Gazze halkını soykırıma uğrattığını, İsrail hapishanelerinde ölen esirlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını, esirlerin yaşadığı koşullarla ilgili sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü, Gazze'de alıkonan esirlere karşı psikolojik ve fiziksel işkence, yavaş yavaş öldürme, tedavi, yiyecek ve ilaçtan mahrum bırakma gibi suçlar işlendiğini belirtmişti.

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Açıklamada Haniye, uluslararası toplumun, Filistin halkına ve esirlere yönelik bu saldırıları durdurmaktan aciz olduğunu, ABD yönetiminin bu saldırıları desteklediğini, insan hakları kurumlarının ise Gazze halkına ve hapishanelerdeki esirlere gereken desteği vermede başarısız olduğunu vurgulamıştı.

Haniye, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için ulusal ve bir uluslararası gün ilan ederek tüm İslam, Arap ve dünya ülkelerini o günde gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.

İHH’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından, İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ve Filistin’de hayatını kaybedenler için yürüyüş düzenlendi. Fatih Camii önünden başlayan ve Beyazıt Meydanı’nda sona eren yürüyüşe on binlerce kişi katıldı.

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3 Ağustos Cumartesi günü tüm dünyada ve Türkiye’nin 81 ilinde yapılacak yürüyüşlere katılım çağrısının yapıldığı eylem, Filistin’in özgürlüğü için yapılan duaların ardından sona erdi.

3 AĞUSTOS FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ NEREDE?

SAKARYA

GAZİANTEP







3 Ağustos Filistin Yürüyüşü İstanbul programı henüz belli olmadı.İller belli oldukça habere eklenecek.

