29 Mayıs İstanbul'un fethi nedeniyle okullar tatil mi, 1453 İstanbul Fethi’nin yıldönümü 29 Mayıs resmi tatil mi?

29 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil mi, İstanbul'da okullar kapalı mı olacak? İstanbul'un fetih yıl dönümü öncesinde İstanbullular bu soruların yanıtlarını araştırıyor. İstanbul'un Fethi ile beraber 1500 yıllık Roma İmparatorluğu'nun devamı olan Bizans İmparatorluğu parçalanmış ve kentte Hristiyan dünyasına göç başlamıştır. 29 Mayıs 1453'te, Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın sonucunda İstanbul'un fethi gerçekleşti.

İSTANBUL'UN FETİH KRONOLOJİSİ

30 Mart 1432: II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu.

1444: II. Murat tahttan çekildi, II. Mehmed tahta çıktı ve Varna zaferi kazanıldı.

5 Nisan 1453: Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına girdi.

29 Mayıs 1453: İstanbul, Osmanlılar tarafından fethedildi. Sultan II. Mehmet, 'Fatih' unvanını aldı.

1459: Ayasofya, camiye çevrildi.

1461: Trabzon Rum İmparatorluğu sona erdi.

1478: Fatih tarafından ilk altın para bastırıldı.

1481: II. Mehmed vefat etti ve II. Bayezid tahta çıktı.

29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olmadığı için İstanbul'da okullar tatil olmayacak.

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