28 Nisan İstanbul maratonu! İstanbul yarı maratonu güzergahı nasıl? İstanbul yarı maratonu 2024 ne zaman, saat kaçta?

Dünyada, iki kıtayı birleştiren tek maraton olan İstanbul Maratonu’ndan sonra İstanbul Yarı Maratonunun 19. Yapılacak.

İSTANBUL YARI MARATONU 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, 28 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada parkurunda koşulacak.

DÜNYANIN HER YERİNDEN YOĞUN İLGİ VAR

2021’de İstanbul Yarı Maratonu’nda kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich’in 1:04:02’lik derecesiyle kırdığı rekor, Türkiye’deki ilk uluslararası rekor olarak kayıtlara geçmişti. Maratona bu yıl dünyanın her yerinden yoğun ilgi var. Maraton, ilk defa Kanada, Malta ve Virjin Adaları gibi ülkelerden elit atletlere ev sahipliği yapacak.

KAYITLAR SÜRÜYOR, KONTENJAN DOLMAK ÜZERE

İstanbul Yarı Maratonu’na başvurular, 22 Nisan’a kadar www.istanbulyarimaratonu.com internet sayfasından yapılabilecek.

İsim sponsorluğunu Türkiye İş Bankası’nın üstlendiği 19. İstanbul Yarı Maratonu, ana sponsor Sportive, tedarik sponsorları One Bond, Züber, Tchibo, MG, Saf, Hamidiye, Kanyon, teknoloji sponsoru SoundCore ve medya sponsoru Karnaval’ın katkılarıyla yapılacak.

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