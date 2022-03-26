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Gündem27 Mart deprem mi olacak? İstanbul’da pazar günü deprem olacak kehaneti (27 Mart deprem kehaneti)
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27 Mart deprem mi olacak? İstanbul’da pazar günü deprem olacak kehaneti (27 Mart deprem kehaneti)

27 Mart'ta deprem mi olacak? 27 Mart deprem kehaneti gündeme bomba gibi düştür. El Serhendi Efendi isimli kahin büyük İstanbul depremi için 27 Mart’ta işaret etti. Deprem tarihi kehaneti sonrası vatandaşlar verilen tarihe yönelik son açıklamaları araştırmaya başladı. Peki, Pazar günü deprem mi olacak?

26.03.2022 - 12:12 |
27 Mart deprem mi olacak? İstanbul’da pazar günü deprem olacak kehaneti (27 Mart deprem kehaneti)

27 Mart’ta deprem mi olacak, pazar günü deprem mi olacak? Büyük İstanbul Depremi için verilen tarih bazı vatandaşlar tarafından endişeye neden oldu. 1500’lü yıllarda yaşamış olan El Serhendi Efendi adlı bir kahinin bahsettikleri vatandaşlar tarafından merakla takip edildi. Kahine göre 27 Mart 2022 Pazar gününde Büyük İstanbul Depreminin yaşanacak.

27 MART DEPREM KEHANETİ NEDİR?

27 Mart 2022 Büyük İstanbul Depremi kehaneti 1500’lü yıllarda yaşamış olan El Serhendi Efendi adlı bir kahine aittir.

27 MART 2022 DEPREM Mİ OLACAK?

Kehanete göre ise 27 Mart 2022 Pazar günü Büyük İstanbul Depremi olacaktır.

El Serhendi Efendi’nin İstanbul Depremi Kehaneti

27 Mart 2022: “İstanbul Cehennemi” denilen deprem oldu. Kayda geçen ölü sayısı 2.6 milyon ama gerçek rakamın kayıplarla birlikte 3.2 milyon olduğu 4 sene sonra ortaya çıkıyor. Deprem, boğaza paralel yapılmakta olan ikinci kanal inşaatı üzerinden Küçük ve Büyükçekmece havzalarını açarak daha sonra durdurulamayacak olan coğrafi bir değişikliğin başlangıcı oldu. Şehrin nüfusu ölüm, kayıp ve göçler sonucu 17 milyondan 6 milyona düştü. Avrupa yakasındaki sahil yerleşkeleri zemin kayması yüzünden yerleşime kapatıldı.

El Serhendi Efendi’nin 27 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da deprem olacağına dair hiçbir kehaneti ve öngörüsü bulunmadığı kaydedilirken, söz konusu depremin tarihinin önce tahmin edilmesinin mümkün olmadığı da aktarıldı.

 

 

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