25 Eylül Dünya Eczacılar Günü mesajları, en güzel ve anlamlı Eczacılar Günü mesajları
Türkiye'de 19 Mayıs tarihinde kutlansa da uluslararası olarak Dünya Eczacılar Günü, 25 Eylül'dür. Bu yazıda Dünya Eczacılar Günü'nün tarihçesi ve en anlamlı, güzel Eczacılar Günü mesajları yer alıyor.
Türkiye'de modern eczacılığın temelleri 19. yüzyıla dayansa da, dünya çapında bu onurlu mesleğin kutlandığı gün, 2009'da İstanbul'da alınan bir kararla belirlenmiştir. Bu tarihi karar, 25 Eylül'ü tüm dünyada eczacılar için evrensel bir bayrama dönüştürmüştür.
25 Eylül ne günü?
25 Eylül, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen kongrede alınan kararla Dünya Eczacılar Günü olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, her yıl 25 Eylül'de, sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olan eczacıların ve eczacılık mesleğinin önemi küresel çapta kutlanır, farkındalık yaratılır. Türkiye'de ise geleneksel olarak 14 Mayıs tarihi de Eczacılık Bayramı olarak kutlanmaya devam ediyor.
25 Eylül Dünya Eczacılar Günü mesajları
Sağlığımızın güvenilir bekçileri, bilginin ve şefkatin buluştuğu eczacılarımızın bu anlamlı gününde, onlara minnettarlığınızı iletmek için birkaç mesaj önerisi:
- Hayatımıza dokunduğunuz, sağlığımızı korumak için gece gündüz demeden emek verdiğiniz için minnettarız. Dünya Eczacılar Gününüz kutlu olsun!
- Bilginiz, özveriniz ve güler yüzünüzle hepimizin hayatında çok değerli bir yeriniz var. Tüm eczacılarımızın Dünya Eczacılar Günü'nü yürekten kutlarım.
- Sağlık zincirinin en önemli halkalarından biri olarak, toplumun iyilik haline yaptığınız katkı paha biçilmez. Dünya Eczacılar Gününüz kutlu olsun!
- En küçük bir sıkıntımızda kapısını çaldığımız, güvendiğimiz danışmanlarımız... Sizler olmasaydınız, sağlık sistemimiz eksik kalırdı. Nice 25 Eylüllere!
- Sabrınız, anlayışınız ve uzmanlığınız için teşekkür ederiz. Dünya Eczacılar Günü'nüzü en içten dileklerimle kutlarım.
- Şifa dağıtan ellerinizin ve bilgeliğinizin hiçbir hastalık karşısında pes etmemesi dileğiyle... Dünya Eczacılar Gününüz kutlu olsun!
- Bir telefon kadar yakın, bir gülümseme kadar sıcak... Sağlığımızın güvenilir rehberleri, sizleri her gün hatırlamak için bir gün bile yetmez. Kutlu olsun!
- Bilimin ışığında, insanlığın hizmetinde... Eczacılık mesleğinin kıymetli neferleri, Dünya Eczacılar Gününüz kutlu olsun!
- Her ilacın arkasındaki emek, her danışmanlığın ardındaki özveri sizsiniz. Toplum sağlığına yaptığınız katkılar için sonsuz teşekkürler. Nice bayramlara!
- Gecenin bir yarısı dahi olsa, sağlık arayışımızda bize kapılarınızı açtığınız için... Sizler gerçek birer sağlık kahramanısınız. Dünya Eczacılar Gününüz kutlu olsun!
- Emeğinize, alın terinize ve yüreğinize sağlık. Daima yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Dünya Eczacılar Günü'nüzü kutlarım.
- Sağlık ordumuzun gururlu neferleri, bu özel gününüzde sizleri saygı ve minnetle selamlıyorum. Dünya Eczacılar Gününüz kutlu olsun!
- İlacın gücü, sizin bilgi ve şefkatinizle birleşince gerçek bir şifaya dönüşüyor. Tüm eczacılarımızın Dünya Eczacılar Günü'nü en iyi dileklerimle kutlarım.