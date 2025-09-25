25 Eylül Dünya Eczacılar Günü mesajları, en güzel ve anlamlı Eczacılar Günü mesajları

Haberin Devamı

Türkiye'de modern eczacılığın temelleri 19. yüzyıla dayansa da, dünya çapında bu onurlu mesleğin kutlandığı gün, 2009'da İstanbul'da alınan bir kararla belirlenmiştir. Bu tarihi karar, 25 Eylül'ü tüm dünyada eczacılar için evrensel bir bayrama dönüştürmüştür.

25 Eylül ne günü?

25 Eylül, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen kongrede alınan kararla Dünya Eczacılar Günü olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, her yıl 25 Eylül'de, sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olan eczacıların ve eczacılık mesleğinin önemi küresel çapta kutlanır, farkındalık yaratılır. Türkiye'de ise geleneksel olarak 14 Mayıs tarihi de Eczacılık Bayramı olarak kutlanmaya devam ediyor.

25 Eylül Dünya Eczacılar Günü mesajları

Sağlığımızın güvenilir bekçileri, bilginin ve şefkatin buluştuğu eczacılarımızın bu anlamlı gününde, onlara minnettarlığınızı iletmek için birkaç mesaj önerisi: