24 Nisan ne günü? 25 Nisan'da tarihte ne oldu, kim öldü, kim doğdu?

25 Nisan Dünya ne günü, 25 Nisan’da ne oldu? 25 Nisan "Ebeveyn Yabancılaşma Farkındalık Günü", "Türkiye İstatistik Günü", "Dünya Sıtma ile Mücadele Günü" ve "DNA Günü" olarak kutlanıyor. İşte tarihte bugün 25 Nisan olayları...

25 NİSAN NE GÜNÜ?

Ebeveyn Yabancılaşma Farkındalık Günü

Türkiye İstatistik Günü

Dünya Sıtma ile Mücadele Günü

DNA Günü

25 NİSAN’DA TARİHTE NE OLDU?

1859 - Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak olan Süveyş Kanalı'nın kazılmasına, Mısır'ın Port Said kentinde başlandı.

1823 - Osmanlı'nın 31. Padişahım Sultan Abdülmecit'in doğum günü. Sultan Abdülmecit 1861'de vefat etmiştir.

1901 - New York, otomobillere plaka uygulamasını zorunlu hale getiren ilk eyalet oldu.

1915 - Çanakkale Savaşı'nın bir parçası olan Seddülbahir cephesi bu bölgede beş ayrı noktada yapılmıştır ve Seddülbahir Muharebeleri başlamıştır.

1915 - Arıburnu Muharebeleri başladı. Aynı şekilde Çanakkale Savaşı'nın bir parçası olan Arıburnu cephesinde 6 Ağustosa kadar çatışma devam etmiştir.

1925 - Mareşal Hindenburg, Almanya'nın halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.

1926 - İran'da Rıza Han Pehlevi, kendisini "Şah" ilan etti.

1941 - Türk asker, Atatürk'ün yaveri ve Milletvekili Salih Bozok öldü.

1945 - 46 ülkeden gelen delegeler, Milletler Cemiyeti'nin yerini alacak olan Birleşmiş Milletler'i kurmak üzere San Fransisco'da bir araya geldiler.

1946 - İstanbul - Ankara hattında, yataklı tren seferleri başladı.

1946 - Türkiye Garanti Bankası kuruldu.

1952 - Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü, Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu.

1953 - Cambridge Üniversitesi'nde iki bilim adamı, kalıtsal özellikleri ebeveynden çocuğa taşıyan deoksiribonükleik asit (DNA) adını verdikleri molekül yapısını buldular.

1957 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem oldu: 67 kişi öldü

1962 - Anayasa Mahkemesi kuruldu.

1990 - 6 Nisan'da ölüm orucuna başlayan Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) yöneticileri, Nabi Yağcı ve Nihat Sargın ölüm oruçlarına 25 Nisan'da ara verdiler.

2001 - Merkez Bankası'na özerklik getiren yasa TBMM'de kabul edildi.

25 NİSAN'DA DOĞANLAR



1874 Guglielmo Marconi, Nobel Fizik Ödülü sahibi İtalyan mucit ve fizikçi (ö. 1937) 1900 Wolfgang Ernst Pauli, Nobel Fizik Ödülü sahibi Avusturyalı fizikçi (ö. 1958) 1917 Ella Fitzgerald, ABD'li şarkıcı (ö. 1996) 1921 Karel Appel (ö. 2006) 1936 Leonel Sánchez, Şilili futbolcu 1940 Al Pacino, ABD'li sinema oyuncusu 1970 Jason Lee, ABD'li oyuncusu 1981 Felipe Massa, Brezilyalı Formula 1 pilotu 1988 Laura Lepistö,Finlandiyalı Buz patencisi 1989 Aysel Teymurzade, Azeri şarkıcı

25 NİSAN'DA ÖLENLER

