24 Nisan ne günü? 25 Nisan'da tarihte ne oldu, kim öldü, kim doğdu?
25 Nisan'da tarihte ne oldu? Tarihte bugün yaşanan olaylar ve günler tarihe meraklı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çanakkale'nin tarihi savaşlarından biri bugün başladı. Dünyayı bir dönem kasıp kavuran sıtma ile mücadele günü de tarihin sayfalarında saklı. Peki, 25 Nisan ne günü, 25 Nisan'da kim doğdu, kim öldü? İşte merak edilen 25 Nisan tarihte bugün olayları...
25 Nisan Dünya ne günü, 25 Nisan’da ne oldu? 25 Nisan "Ebeveyn Yabancılaşma Farkındalık Günü", "Türkiye İstatistik Günü", "Dünya Sıtma ile Mücadele Günü" ve "DNA Günü" olarak kutlanıyor. İşte tarihte bugün 25 Nisan olayları...
25 NİSAN NE GÜNÜ?
Ebeveyn Yabancılaşma Farkındalık Günü
Türkiye İstatistik Günü
Dünya Sıtma ile Mücadele Günü
DNA Günü
25 NİSAN’DA TARİHTE NE OLDU?
1859 - Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak olan Süveyş Kanalı'nın kazılmasına, Mısır'ın Port Said kentinde başlandı.
1823 - Osmanlı'nın 31. Padişahım Sultan Abdülmecit'in doğum günü. Sultan Abdülmecit 1861'de vefat etmiştir.
1901 - New York, otomobillere plaka uygulamasını zorunlu hale getiren ilk eyalet oldu.
1915 - Çanakkale Savaşı'nın bir parçası olan Seddülbahir cephesi bu bölgede beş ayrı noktada yapılmıştır ve Seddülbahir Muharebeleri başlamıştır.
1915 - Arıburnu Muharebeleri başladı. Aynı şekilde Çanakkale Savaşı'nın bir parçası olan Arıburnu cephesinde 6 Ağustosa kadar çatışma devam etmiştir.
1925 - Mareşal Hindenburg, Almanya'nın halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.
1926 - İran'da Rıza Han Pehlevi, kendisini "Şah" ilan etti.
1941 - Türk asker, Atatürk'ün yaveri ve Milletvekili Salih Bozok öldü.
1945 - 46 ülkeden gelen delegeler, Milletler Cemiyeti'nin yerini alacak olan Birleşmiş Milletler'i kurmak üzere San Fransisco'da bir araya geldiler.
1946 - İstanbul - Ankara hattında, yataklı tren seferleri başladı.
1946 - Türkiye Garanti Bankası kuruldu.
1952 - Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü, Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu.
1953 - Cambridge Üniversitesi'nde iki bilim adamı, kalıtsal özellikleri ebeveynden çocuğa taşıyan deoksiribonükleik asit (DNA) adını verdikleri molekül yapısını buldular.
1957 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem oldu: 67 kişi öldü
1962 - Anayasa Mahkemesi kuruldu.
1990 - 6 Nisan'da ölüm orucuna başlayan Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) yöneticileri, Nabi Yağcı ve Nihat Sargın ölüm oruçlarına 25 Nisan'da ara verdiler.
2001 - Merkez Bankası'na özerklik getiren yasa TBMM'de kabul edildi.
25 NİSAN'DA DOĞANLAR
1874
Guglielmo Marconi, Nobel Fizik Ödülü sahibi İtalyan mucit ve fizikçi (ö. 1937)
1900
Wolfgang Ernst Pauli, Nobel Fizik Ödülü sahibi Avusturyalı fizikçi (ö. 1958)
1917
Ella Fitzgerald, ABD'li şarkıcı (ö. 1996)
1921
Karel Appel (ö. 2006)
1936
Leonel Sánchez, Şilili futbolcu
1940
Al Pacino, ABD'li sinema oyuncusu
1970
Jason Lee, ABD'li oyuncusu
1981
Felipe Massa, Brezilyalı Formula 1 pilotu
1988
Laura Lepistö,Finlandiyalı Buz patencisi
1989
Aysel Teymurzade, Azeri şarkıcı
25 NİSAN'DA ÖLENLER
1472
Leon Battista Alberti, İtalyan ressam, şair ve filozof (d. 1404)
1566
Louise Labé, Fransız şair (d. 1524)
1744
Anders Celsius, İsveçli gökbilimci (d. 1701)
1928
Pyotr Vrangel, Karşıdevrimci Beyaz Ordu'nun liderlerinden Rus korgeneral (d. 1878)
1941
Salih Bozok, Atatürk'ün yaveri, milletvekili (d. 1881)
1972
George Sanders, İngiliz aktör (d. 1906)
1972
W.R. Burnett, ABD'li romancı ve senaryo yazarı (d. 1899)
1976
Sir Carol Reed, İngiliz film yönetmeni ve yapımcısı (d. 1906)
1990
Dexter Gordon, ABD'li caz saksafoncusu (d. 1923)
1995
Ginger Rogers, ABD'li aktrist ve dansçı (d. 1911)
2002
Lisa Nicole Lopes, Şarkıcı (d. 1971)