24 ilde 'Siberağ' operasyonu: 46 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "24 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık, Hırsızlık', 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis', 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik yapılan 'Siberağ-7' operasyonlarında 46 şahıs yakalandı." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; siber suç ve suçlularla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak’ta düzenlenen “Siberağ-7” operasyonlarında; 0-5 yıldır aranmakta olan 38 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 7 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 1 şahıs yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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