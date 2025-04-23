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23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

23.04.2025 - 07:44Güncellenme Tarihi:
23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararname ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, bugün Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

 

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