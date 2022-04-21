23 Nisan tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü? Cuma günü okullar üniversiteler var mı, 23 Nisan resmi tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Peki, 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu yıl 23 Nisan Cumartesi gününe denk geldiğinde ekstra bir tatil uygulamasına gidilmeyecek. Cumartesi günü çalışanlar ise mesai alacak.

22 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Milli bayramların bir gün öncesinde dini bayramlarda olduğu gibi yarım veya tam gün resmi tatil değil.

22 NİSAN CUMA GÜNÜ OKULLAR ÜNİVERSİTELER AÇIK MI?

Okullar resmi tatil günlerinde tatil oluyor, dolasıyla 22 Nisan okullar ve üniversiteler açık.