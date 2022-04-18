23 Nisan resmi tatil mi, özel sektör çalışıyor mu? 1. 2. 3. 4. 5. sınıflarda 23 Nisan’da okul var mı?

23 Nisan resmi tatil mi, okullar var mı? sorularına aranan yanıt gün geçtikçe artıyor. Çocukların çeşitli etkinliklerine sahne olan 23 Nisan bu sene de coşkuyla kutlanacak. Dünyada kutlanan ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan tatil mi, hangi güne denk geliyor?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

23 NİSAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

Bu sene 23 Nisan Cumartesi gününe denk geliyor. Çalışmaya devam edecek özel kurumlar ise çalışanlarına 23 Nisan için fazla mesai ücreti ödemek durumda kalacak.

22 NİSAN YARIM GÜN TATİL Mİ?

22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLIK VE ÇOCUK BAYRAMI NASIL İLAN EDİLDİ?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bütün Dünya çocukları birlikte kutlarlar.