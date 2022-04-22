23 Nisan kargolar çalışıyor mu, cumartesi günü kargolar açık mı, tatil mi? Çocuk Bayramında PTT, Yurtiçi, MNG, Aras kargo dağıtım yapıyor mu, kaça kadar açık?

23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle kargo firmalarının çalışma günleri ve saatleri araştırılmaya başlandı. Milli bayramlardan biri olan 23 Nisan’da kargo bekleyenler ve kargo gönderecekler 23 Nisan’ın resmi tatil olmasından dolayı kargoların çalışma durumu hakkında arama motorlarına yöneldi. Peki, 23 Nisan’da kargolar açık mı, çalışıyor mu?

23 NİSANDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Yurtiçi Kargo 23 Nisan açıklaması:

"23 Nisan Cumartesi günü tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecektir."

Diğer kargo firmalarından henüz bir açıklama gelmedi, ancak geçen resmi tatillere bakılarak kargo firmalarının öğle saatine kadar çalışmaları bekleniyor.