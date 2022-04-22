22 Nisan öğleden sonra resmi tatil mi? Cuma günü öğleden sonra tatil mi, bugün yarım gün mü?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın büyük bir coşkuyla kutlanacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün tün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan resmi tatiller arasında yer alıyor

22 NİSAN ÖĞLEDEN SONRA RESMİ TATİL Mİ, BUGÜN YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan resmi tatil sayılmadığından tatil veya yarım gün olmuyor.

RESMİ TATİLLER

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

(Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

B) Dini bayramlar şunlardır:

Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.