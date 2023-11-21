21 Kasım ne günü, 21 Kasım’da ne oldu? Dünya Balıkçılık Günü tarihçesi: Ne zaman ve neden kutlanmaya başlandı?

Dünya Balıkçılık Günü, sağlıklı okyanus ekosistemlerinin kritik önemini vurgulamaya ve dünyadaki sürdürülebilir balıkçılık stoklarını sağlamaya adanmıştır.

DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ TARİHİ

Dünya Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Balıkçılar Forumu’nun 1997’de Yeni Delhi’de aldığı bir kararla Dünya Balıkçılık Günü her yıl Kasım ayının 21’inde kutlanmaktadır.

Dünya Balıkçılık Günü, aşırı avlanma ve makineleşme gibi sorunlara dikkat çekmenin yanı sıra dünyadaki balıkçılığın sürdürülmesinin önemini de gösteriyor.

Balıkçılık, özellikle nehir kenarlarında, kıyılarda ve sulak alanlarda yaşayan toplumların hayatlarında çok önemli bir rol oynar. Balık dünyadaki yaklaşık 2,5 milyar insanın temel protein kaynağıdır. Dünya Balıkçılık Günü insan yaşamının su ve sudaki ürünlerle olan beslenme ilişkisini çarpıcı veri ve analizlerle ortaya koyarak günün anlam ve öneminin altını çizer. Bu sene de çeşitli kültürel etkinlikler, konserler, sergiler ve toplantılarla kutlanacak gün, aşırı balıkçılığın olumsuz etkilerine karşı, balıkçılığın doğru yönetimi temasıyla insanların dikkatini çekmeye çalışacak.

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