21 Haziran'da en uzun gündüz nerede (hangi şehirde) yaşanır? 21 Haziran en uzun gündüz kaç saat?

21 Haziran'ın gelmesiyle birlikte yaz gündönümü ve en uzun günle ilgili ayrıntılar sorgulanıyor. Peki, yaz gündönümü nedir? 21 Haziran'da dünyada ne oluyor? 21 Haziran'da en uzun gündüz nerede (hangi şehirde) yaşanır?

21 HAZİRAN'DA EN UZUN GÜNDÜZ TÜRKİYE’DE NEREDE YAŞANIR?

21 Haziran’da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanıyor. Ülkemizde en uzun gündüz süresini bugün en kuzeydeki Sinop yaşayacak. Sinop'da bugün güneş 04.57'de doğarken akşam 20.26'da batacak. Sinop'ta bugün 15 saat 29 dakika gündüz yaşanacak.

İstanbul'da ise güneş 05.25'te doğarken, 20.47'degüneş batacak. İstanbul'da bugün 15 saat 22 dakika gündüz yaşanacak.

GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

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23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

21 Aralık (Kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey yarım kürede kış başlarken güney yarım kürede yaz başlar.