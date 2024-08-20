21 Ağustos Roblox açılacak mı, Roblox ne zaman açılacak 21 Ağustos?

21 Ağustos Roblox açılacak mı, ne zaman, saat kaçta açılacak? Türkiye’de 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblax, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle engellenmişti. Adalet Bakanı Tunç ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gelen açıklamalarda Roblox erişim engelinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle kapatıldığı belirtildi. Peki, Roblox ne zaman açılacak 21 Ağustos?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox erişim engeli geldiği kurumun internet sitesindeki sorgulamalar ekranında kaydedildi.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK 21 AĞUSTOS?

Popüler oyun sitesi Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı konusunda henüz bir resmi açıklama gelmedi.

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Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye’de 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblax’a, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirilmesine ilişkin İhlas Haber Ajansı’na açıklamada bulundu. Sansüre ve yasaklara karşı bir parti olduklarını ifade eden Yayman, “Hükümet bu platformları Türkiye’ye davet eden, Türkiye’de topluluk kurallarını oluşturan, bununla ilgili 5651 sayılı yasayı düzenleyen hükümet ve parti biziz. Biz özgürlükleri sonuna kadar savunuyoruz. Fakat son tahlilde bir taraftan özgürlük ve güvenlik dengesinin doğru biçimde kurulması gerekiyor. Sosyal medya şirketlerinin kendilerini devletlerin önünde görmesini asla kabul etmiyoruz. Sosyal medya şirketlerinin kendilerini milletlerin üzerinde görmelerinin asla kabul etmiyoruz. Nasıl ki Roblox, İnstagram, Meta ve X Almanya’da Almanya’nın hukuk kurallarına uygu olarak çalışıyorsa, uygun davranıyorsa, Türkiye’de de aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Bir takım erişim engelleri getiriliyor. Erişim engeli getirilmesini asla doğru bulmayız ama diğer taraftan da muhakkak ama muhakkak dijital ağların Türkiye’nin hukukuna uymasını bekliyoruz. Çifte standarda karşıyız, özgürlükleri, kamu düzenin sonuna kadar savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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“AMACIMIZ, DİJİTAL AĞLARIN ÜLKELERİN TOPLULUK KURALLARINA VE HUKUKUNA UYMASI”

Sosyal ağların çok önemli olduğunu vurgulayan Yayman, “Meselemiz Roblox, İnstagram değil. Amacımız topyekün dijital ağların o ülkelerin topluluk kurallarına uyması, o ülkelerin hukukuna uyması. Bildiğiniz gibi sosyal ağlar çok çok önemli. Bir taraftan sanal kumarın, dijital bağımlılığın, pedofili, kadına şiddetin, cinsel, kadın istismarının ötekileştirmenin, ırkçılığın, faşizmin, dijital faşizmin, sansürün en çok uygulandığı alan burası. Dijital ağlar daha fazla özgürlük alanı getirmesi gerekirken, yeni bir kutuplaşmanın da kapısı araladı. Gerçek hayatta nasıl davranıyorsak, sanal dünyada da öyle davranmamız gerekiyor. Gerçek hayatta suç olan şeyin, sanal dünyada sanki serbest olduğu, legal ahlaki olduğu kanaati var” şeklinde konuştu.

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Dijital platformlarının evrensel normlara uygun davranması gerektiğini düşündüklerini söyleyen Yayman, dijital ağların Türkiye’nin hukukuna, ananelerine ve dinine uygun davranmasını beklediklerinin altını çizdi.