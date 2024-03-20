2031 Ramazan Bayramı ne zaman? 2031 ramazan bayramı ve yılbaşı denk mi geliyor? 2031 Ramazan başlangıcı
Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder. Peki, 2031 Ramazan Bayramı ve yılbaşı denk mi geliyor, 2031 Ramazan Bayramı ne zaman? 2031 ramazan başlangıcı…
20.03.2024 - 15:05 |
Sosyal medyada 2031 yılındaki ramazanın yılbaşına denk geldiği paylaşımları yapılmaya başladı. İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın 2031 yılında yılbaşına denk gelip gelmediği merak konusu oldu. Peki, 2031 Ramazan Bayramı ne zaman? 2031 ramazan bayramı ve yılbaşı denk mi geliyor? 2031 Ramazan başlangıcı
2031 Ramazan Bayramı ne zaman, 2031 Ramazan Bayramı ve yılbaşı denk mi geliyor?
2030 yılında Ramazan ayı 26 Aralık’ta başlıyor. Dolayısıyla 2031 yılında yılbaşı ramazanın içine denk geliyor.
23 Ocak’ta bitecek Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı başlangıcı ise 25 Ocak Cumartesi.
27 Ocak Pazartesi ise bayram bitecek.