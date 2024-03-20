Sosyal medyada 2031 yılındaki ramazanın yılbaşına denk geldiği paylaşımları yapılmaya başladı. İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın 2031 yılında yılbaşına denk gelip gelmediği merak konusu oldu. Peki, 2031 Ramazan Bayramı ne zaman? 2031 ramazan bayramı ve yılbaşı denk mi geliyor? 2031 Ramazan başlangıcı

2031 Ramazan Bayramı ne zaman, 2031 Ramazan Bayramı ve yılbaşı denk mi geliyor?

2030 yılında Ramazan ayı 26 Aralık’ta başlıyor. Dolayısıyla 2031 yılında yılbaşı ramazanın içine denk geliyor.

23 Ocak’ta bitecek Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı başlangıcı ise 25 Ocak Cumartesi.

27 Ocak Pazartesi ise bayram bitecek.