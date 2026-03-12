2026 YKS başvurularında son saatler! ÖSYM AİS Ekranı Saat 23.59’da kapanıyor (TYT, AYT, YDT başvuru ücreti)

Haberin Devamı

Üniversite hayali kuran adaylar için kritik gün geldi çattı. 6 Şubat’ta başlayan 2026 YKS başvuru süreci, bugün gece yarısı itibarıyla tamamlanacak. Henüz kaydını yaptırmayan veya sınav ücretini yatırmayan adaylar için sistem son kez açık kalacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolayca gerçekleştirebilir:

ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) adresine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

"Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden 2026-YKS seçeneğini tıklayın.

Girmek istediğiniz oturumları (TYT, AYT, YDT) seçerek bilgilerinizi onaylayın.

Başvuru merkezlerinden yapılacak başvurularda ise mesai saati bitimine kadar işlem yapılması gerektiğini unutmayın.

2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücretleri oturum başına belirlenmiş olup, ödemelerin bugün saat 23.59'a kadar yapılması zorunludur. Başvuru merkezlerinden yapılacak işlemlerde ise mesai saati bitimi esas alınacaktır. Ücretini yatırmayan adayların başvuruları, başvuru kaydı yapılmış olsa dahi geçersiz sayılacaktır.

2026 YKS SINAV TAKVİMİ: SINAVLAR NE ZAMAN?

Başvuru sürecinin ardından gözler Haziran ayına çevrilecek. İşte ÖSYM’nin ilan ettiği takvim:

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi

AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar

YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar

SON UYARI: SAAT 23.59'U BEKLEMEYİN!

Sistemde yaşanabilecek olası yoğunlukları göz önünde bulunduran yetkililer, adayların işlemlerini son dakikaya bırakmamasını öneriyor. Başvuru onayı yapıldıktan sonra mutlaka sınav ücretinin yatırılıp yatırılmadığı AİS üzerinden kontrol edilmelidir.