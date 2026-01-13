2026 Resimli Miraç Kandili Mesajları: Resimli, Yazılı, Dualı, Ayetli, Hadisli, En Güzel ve Anlamlı Kandil Mesajları

Haberin Devamı

Miraç Kandili, İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahip geceler arasında yer alıyor. 2026 yılında da milyonlarca kişi, bu mübarek gecede sevdiklerine resimli Miraç Kandili mesajları, ayetli ve hadisli kandil sözleri ile iyi dileklerini iletecek. WhatsApp, Instagram, Facebook ve SMS yoluyla paylaşılabilecek en güzel ve anlamlı Miraç Kandili mesajlarını sizler için derledik.

Miraç Kandili’nin Anlamı ve Önemi

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği mukaddes gecedir. Bu gecede:

Beş vakit namaz farz kılınmış,

Allah’ın rahmeti ve affı müminlere müjdelenmiştir.

Bu nedenle Miraç Kandili, dua, ibadet, tövbe ve tefekkür ile ihya edilir.

2026 Resimli Miraç Kandili Mesajları

Resimli kandil mesajları, özellikle sosyal medyada en çok tercih edilen paylaşımlar arasında yer alıyor. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz anlamlı resimli Miraç Kandili mesajları:

“Miraç gecesinin nuruyla kalbiniz aydınlansın, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Kandiller.”

“Bu mübarek Miraç Kandili’nde gönlünüz huzurla, eviniz bereketle dolsun.”

“Semaya yükselen dualarınızın yeryüzünde umut olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.”

Kısa ve Yazılı Miraç Kandili Mesajları (SMS – WhatsApp)

Kısa ve öz mesajlar arayanlar için:

Miraç Kandiliniz mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.

Bu kutlu gecede rahmet kapıları ardına kadar açılsın.

Miraç gecesinin feyzi üzerinize olsun.

Dualı Miraç Kandili Mesajları

“Allah’ım, Miraç gecesi hürmetine bizleri affına mazhar eyle. Kandilimiz mübarek olsun.”

“Ya Rabbi, bu mübarek gecede dualarımızı kabul, gönüllerimizi ferah eyle.”

“Miraç Kandili’nin bereketiyle sevdiklerimizle birlikte hayırlara erişmeyi nasip et.”

Ayetli Miraç Kandili Mesajları

“Kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya yürüten Allah, her türlü noksandan münezzehtir.” (İsrâ Suresi, 1. Ayet)

“Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

Bu anlamlı ayetlerle Miraç Kandili’nin manevi atmosferini paylaşabilirsiniz.

Hadisli Miraç Kandili Mesajları

“Namaz, müminin miracıdır.” (Hadis-i Şerif)

“Kul, Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu andır.”

Bu hadislerle kandil mesajlarınıza derinlik katabilirsiniz.

En Güzel ve Anlamlı Miraç Kandili Mesajları

“Miraç gecesi, kalplerin arındığı, duaların semaya yükseldiği kutlu bir gecedir. Hayırlı kandiller.”

“Bu mübarek gecede edilen dualar, yarınlara umut olsun.”

“Miraç Kandili’nin nuruyla hayatınız aydınlansın.”

Miraç Kandili Mesajları Nerelerde Paylaşılır?

WhatsApp durum ve mesajlar

Instagram hikâye ve gönderiler

Facebook paylaşımları

SMS ve e-posta mesajları

Sevdiğiniz ve değer verdiğiniz kişiler için hazırladığınız Miraç Kandili mesajlarını yukarıda belirttiklerimiz de dahil pek çok farklı platformda paylaşabilmeniz mümkün.