2026 Milli Piyango karekod sorgulama rehberi: QR kod ile yılbaşı bileti nasıl okutulur? Karekod ile yılbaşı özel çekilişi bileti sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişinde 800 milyon TL'lik rekor ikramiye heyecanı tüm Türkiye'yi sardı! Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından bilet sahipleri, numaraları tek tek kontrol etmek yerine en hızlı yöntem olan 'Karekod Sorgulama' sistemine yöneliyor. Peki, Milli Piyango bileti üzerindeki QR kod nasıl okutulur? Telefonunuzun kamerasını kullanarak saniyeler içinde amorti veya büyük ikramiye kontrolü nasıl yapılır?

31 Aralık gecesi açıklanan sonuçların ardından milyonlarca kişi ikramiye kazanan numaraları araştırıyor. Biletinizde yer alan numaraları sıralı tam listeyle karşılaştırmak hem vakit alabilir hem de hata yapma riskini beraberinde getirebilir. Milli Piyango'nun dijitalleşen sistemi sayesinde artık QR kod (karekod) ile sonuç öğrenmek çok daha kolay.

Milli Piyango Karekod (QR Kod) ile Sorgulama Nasıl Yapılır?

Biletinizin sağ alt köşesinde bulunan karekodu okutarak sonuçları öğrenmek için şu adımları izleyin:

Milli Piyango Uygulamasını İndirin: App Store veya Google Play Store üzerinden resmi "Milli Piyango Şans Oyunları" uygulamasını telefonunuza indirin. Bilet Sorgulama Sekmesine Girin: Uygulama içerisinde yer alan "Bilet Sorgula" veya "QR Kod ile Sorgula" seçeneğine tıklayın. Kamerayı Karekoda Odaklayın: Uygulama kameranızın açılmasını isteyecektir. Biletin üzerindeki karekodu kameraya tam ortalayacak şekilde okutun. Sonucu Saniyeler İçinde Görün: QR kod okunduğu anda, biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediği ekranda belirecektir.

KAREKOD OKUMA ÇALIŞMIYOR MU? ALTERNATİF YÖNTEMLER

Eğer biletiniz üzerindeki karekod zarar görmüşse veya kameranız kodu okumuyorsa endişelenmeyin:

Manuel Sorgulama: millipiyangoonline.com adresine girerek 7 haneli bilet numaranızı el ile girip sorgulama yapabilirsiniz.

Sıralı Tam Liste: Çekiliş sonrası yayınlanan PDF formatındaki sıralı tam listeden numaranızı manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARI: SADECE RESMİ UYGULAMAYI KULLANIN!

Bilet sorgulama işlemi yaparken kişisel verilerinizin ve bilet bilgilerinizin güvenliği için sadece Milli Piyango Online resmi mobil uygulamasını ve internet sitesini kullanın. Üçüncü taraf uygulamalara bilet bilgilerinizi vermekten kaçının.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişini canlı olarak takip etmek isteyenler için birkaç farklı alternatif bulunuyor:

Milli Piyango TV: YouTube kanalı üzerinden tüm çekiliş gün boyu canlı yayınlanacak. Televizyon: Büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23:00'ten itibaren anlaşmalı ulusal kanallarda (genellikle Kanal D veya benzeri) naklen yayınlanacak. Resmi Web Sitesi: millipiyangoonline.com adresi üzerinden anlık olarak sonuçlar takip edilebilecek.

BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekiliş sonuçlandığı andan itibaren bilet numaranızı girerek ikramiye kontrolü yapabilirsiniz. Milli Piyango sonuçları açıklandığında millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden biletinizin numarasını tuşlayarak amorti veya ikramiye çıkıp çıkmadığını sorgulayabilirsiniz.