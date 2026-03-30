2026 İstanbul TOKİ Kura Heyecanı: Tuzla, Başakşehir ve Arnavutköy'de Kimler Ev Sahibi Oldu? (e-Devlet Sorgulama)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında İstanbul etapları için kura heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Megakentte özellikle Tuzla, Başakşehir ve Arnavutköy gibi yüksek talep gören ilçelerde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerle konutların hak sahipleri tek tek belirleniyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2026

TOKİ’nin resmi duyurularına göre İstanbul’daki büyük projelerde kura çekim işlemleri belirli bir takvim çerçevesinde ilerliyor. İşte o takvimde öne çıkan başlıklar:

Tuzla Etabı: 20 bin konutu kapsayan dev projede kura çekimleri devam ederken, asil ve yedek listeler günlük olarak güncelleniyor.

Başakşehir – Kayaşehir: Dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlar için planlanan projelerde kura maratonu tamamlanma aşamasına geldi.

Arnavutköy – Esenler: Konut sayısının en yoğun olduğu bu bölgede kuralar haftalık periyotlarla noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ kura çekilişleri, kurumun resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. Yayınların sona ermesinin ardından yaklaşık 2-3 saatlik bir süre içinde veriler sisteme yükleniyor.

Adım Adım e-Devlet Kura Sonucu Sorgulama:

turkiye.gov.tr adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın. Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" yazın. Karşınıza çıkan seçeneklerden "Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini seçin. T.C. Kimlik numaranızla giriş yaptıktan sonra adınıza kayıtlı başvurunun sonucunu (Asil, Yedek veya Çıkmadı) anında görüntüleyebilirsiniz.

ASİL VE YEDEK LİSTEDEN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İŞLER?

Kura sonucunda "Asil" olarak belirlenen vatandaşlar, belirtilen tarihlerde ilgili banka şubelerine giderek peşinat ödemelerini yapacak ve konut sözleşmelerini imzalayacak. "Yedek" listedeki vatandaşlar ise, asil listeden vazgeçenlerin veya şartları taşımadığı anlaşılanların yerine sırayla davet edilecek.

ÖNEMLİ UYARI: TOKİ, kura çekiliş sonuçları için vatandaşlara SMS atarak para talebinde bulunmaz. Dolandırıcılık girişimlerine karşı kura sonuçlarını sadece resmi kurum kanallarından kontrol ediniz.

İSTANBUL TOKİ KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

2026 yılı güncel verilerine göre İstanbul konut projelerinde ödeme şartları şu şekildedir:

Ödeme Şekli: %10 Peşinat, 240 Ay Vade.

1+1 Konutlar (55 m²): Yaklaşık 1.950.000 TL (Aylık taksit 7.313 TL civarı).

2+1 Konutlar (65 m²): Yaklaşık 2.450.000 TL (Aylık taksit 9.188 TL civarı).

2+1 Konutlar (80 m²): Yaklaşık 2.950.000 TL (Aylık taksit 11.063 TL civarı).

