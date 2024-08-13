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2025 YKS ne zaman, 2025 YKS’ye kaç gün kaldı? YKS 2025 başvuru tarihi ne zaman, YKS 2025 kaç kişi girecek?

YKS 2024 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla bir programa yerleşmeyen adaylar YKS 2025 ne zaman? Sorusuna yanıt arama başladı. YKS-2024’te toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan vardı, adaylar da tercihlerini 4 Ağustos’a kadar yaptı.

13.08.2024 - 10:51 |
2025 YKS ne zaman, 2025 YKS’ye kaç gün kaldı? YKS 2025 başvuru tarihi ne zaman, YKS 2025 kaç kişi girecek?

Önümüzdeki yıl YKS-2025’e girecek adaylar YKS 2025 ne zaman, YKS 2025 kaç gün kaldı, YKS 2025 sayaç gibi aramalarını yoğunlaştırdı.

2025 YKS ne zaman, YKS 2025 kaç gün kaldı?

YKS-2025 TYT ne zaman?

Tarih: 21 Haziran 2025 Cumartesi

Saat: 10:15

Sınav Süresi: 165 dk

Dersler ve Soru Sayısı:

Türkçe (40 Soru)

Matematik (40 Soru)

Fen Bilimleri (20 Soru)

Sosyal Bilimler (20 Soru)

YKS 2025 Başvuru Tarihi: 10 Şubat – 6 Mart 2025

YKS 2025 Geç Başvuru Tarihi: 17-18 Mart 2025

YKS-2025 AYT ne zaman?

Tarih: 22 Haziran 2025 Pazar

Saat: 10:15

Sınav Süresi: 180 dk

YKS 2025 soru dağılımı

Dersler ve Soru Sayısı:

Edebiyat ve Sosyal Bilimler -1(40 Soru)

Matematik (40 Soru)

Sosyal Bilimler-2 (40 Soru)

Fen Bilimleri (40 Soru)

Başvuru Tarihi: 10 Şubat – 6 Mart 2025

Geç Başvuru Tarihi: 17-18 Mart 2024

 

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