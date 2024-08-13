2025 YKS ne zaman, 2025 YKS’ye kaç gün kaldı? YKS 2025 başvuru tarihi ne zaman, YKS 2025 kaç kişi girecek?
YKS 2024 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla bir programa yerleşmeyen adaylar YKS 2025 ne zaman? Sorusuna yanıt arama başladı. YKS-2024’te toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan vardı, adaylar da tercihlerini 4 Ağustos’a kadar yaptı.
Önümüzdeki yıl YKS-2025’e girecek adaylar YKS 2025 ne zaman, YKS 2025 kaç gün kaldı, YKS 2025 sayaç gibi aramalarını yoğunlaştırdı.
2025 YKS ne zaman, YKS 2025 kaç gün kaldı?
YKS-2025 TYT ne zaman?
Tarih: 21 Haziran 2025 Cumartesi
Saat: 10:15
Sınav Süresi: 165 dk
Dersler ve Soru Sayısı:
Türkçe (40 Soru)
Matematik (40 Soru)
Fen Bilimleri (20 Soru)
Sosyal Bilimler (20 Soru)
YKS 2025 Başvuru Tarihi: 10 Şubat – 6 Mart 2025
YKS 2025 Geç Başvuru Tarihi: 17-18 Mart 2025
YKS-2025 AYT ne zaman?
Tarih: 22 Haziran 2025 Pazar
Saat: 10:15
Sınav Süresi: 180 dk
YKS 2025 soru dağılımı
Dersler ve Soru Sayısı:
Edebiyat ve Sosyal Bilimler -1(40 Soru)
Matematik (40 Soru)
Sosyal Bilimler-2 (40 Soru)
Fen Bilimleri (40 Soru)
Başvuru Tarihi: 10 Şubat – 6 Mart 2025
Geç Başvuru Tarihi: 17-18 Mart 2024