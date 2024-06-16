2025 bayram tatilleri: 2025 yılında Ramazan, Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? Gelecek yıl resmi, dini bayramlar kaç gün tatil?

2025 bayram tatilleri şimdiden merak edilmeye başlandı. Bugün 16 Haziran 2024, Kurban Bayramı'nın ilk günü idrak ediliyor. Ancak vatandaşlar gelecek yılın Ramazan, Kurban bayramlarının hangi güne denk geleceğini araştırmaya başladı. 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Peki 2025 yılında resmi, dini bayramlar hangi günler olacak?

Kurban bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü kutlandı. 4 günlük bayram tatili uzatılarak 9 güne çıkarıldı. Ancak vatandaşlar şimdiden 2025 Kurban, Ramazan bayramlarının hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Biz de gelecek yıl tüm resmi, dini bayramların tarihlerini araştırdık. İşte 20245 yılında Kurban, Ramazan bayramlarının denk günleri...

Buna göre 2025 Kurban Bayramı 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde kutlanacak. Gelecek yıl Ramazan Bayramı ise 30-31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde idrak edilecek.