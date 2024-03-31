2024 Gebze yerel seçim sonuçları! (31 Mart Gebze seçim sonuçları BURADA) Gebze belediyesini hangi parti kazandı?

Gebze belediyesini hangi parti kazandı? Gebze seçim sonuçları için araştırmalar arttı. 31 Mart tarihinde yerel seçimler sona erdi. 2024 Gebze yerel seçim sonuçları araştırılıyor. Peki, Gebze Belediyesini hangi parti kazandı? Gebze Belediye Başkanı kim oldu? Gebze seçim sonuçlarına ulaşmak için gazetevatan.com’a özel 2024 Seçim Ekranını ziyaret edebilirsiniz.

2024 GEBZE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Türkiye'nin geçmiş tüm seçimlerinin sonuçlarını, adaylarını, hangi partinin hangi ilde ne kadar oy aldığını gazetevatan.com’un seçim sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

2019 GEBZE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Gebze Belediyesi'ni 107.990 alınan oy ve %51.77 oy oranı ile AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

AK Parti%51.77

CHP%29.45

Saadet Partisi%7.93

SERAP ÇAKIR%7.79

BTP%1.23

BBP%0.81

Diğer%1.01

GEBZE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ

ERKAN BAŞ

EROL BOZKIR

MUHAMMET TULUK

2024 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMİ

Seçime Katılan Siyasi Partiler

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ile Zafer Partisi seçime katılabilecek.

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