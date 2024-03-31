2024 Çatalca yerel seçim sonuçları! (31 Mart Çatalca seçim sonuçları BURADA) İstanbul Çatalca belediyesini hangi parti kazandı?

Çatalca belediyesini hangi parti kazandı? Çatalca seçim sonuçları için araştırmalar arttı. 31 Mart tarihinde yerel seçimler sona erdi. 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları araştırılıyor. Peki, Çatalca Belediyesini hangi parti kazandı? İstanbul Çatalca Belediye Başkanı kim oldu? Çatalca seçim sonuçlarına ulaşmak için gazetevatan.com’a özel 2024 Seçim Ekranını ziyaret edebilirsiniz.

2024 ÇATALCA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Türkiye'nin geçmiş tüm seçimlerinin sonuçlarını, adaylarını, hangi partinin hangi ilde ne kadar oy aldığını gazetevatan.com’un seçim sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

2019 ÇATALCA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bir önceki yerel seçimde yüzde 40.55 ile CHP'li başkanın seçildiği Çatalca, bu seçimde el değiştirerek yüzde 51,58 ile AK Parti adayı Mesut Üner'e geçti.

2024 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMİ

Seçime Katılan Siyasi Partiler

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ile Zafer Partisi seçime katılabilecek.

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