2024 Bolu yerel seçim sonuçları! (31 Mart Bolu seçim sonuçları BURADA) Bolu belediyesini hangi parti kazandı?
Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Milyonlarca kişi sandık başına gitti. Büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlar belirlendi. Bolu’da 2024 yerel seçim sonuçları merak ediliyor. Peki, Bolu belediyesini hangi parti kazandı? Son durumu öğrenmek için 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi Bolu seçim sonuçları ekranına göz atabilirsiniz. İşte 31 Mart 2024 Bolu seçim sonuçları…
Bolu belediyesini hangi parti kazandı? Bolu seçim sonuçları için araştırmalar arttı. 31 Mart tarihinde yerel seçimler sona erdi. 2024 Bolu yerel seçim sonuçları araştırılıyor. Peki, Bolu Belediyesini hangi parti kazandı? Bolu Belediye Başkanı kim oldu? Bolu seçim sonuçlarına ulaşmak için gazetevatan.com’a özel 2024 Seçim Ekranını ziyaret edebilirsiniz.
2024 BOLU YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Türkiye'nin geçmiş tüm seçimlerinin sonuçlarını, adaylarını, hangi partinin hangi ilde ne kadar oy aldığını gazetevatan.com’un seçim sayfasında görüntüleyebilirsiniz.
2019 BOLU YEREL SEÇİM SONUÇLARI
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bolu Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 9 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bolu'da Tanju Özcan Belediye Başkanı seçildi.
CHP
Tanju Özcan
49.697 %52,71
AKP
Fatih Metin
42.179 %44,73
SAADET
Turan Kılınç
1.488 %1,58
VATAN
311 %0,33
HDP
212 %0,22
BTP
151 %0,16
DSP
132 %0,14
TKP
118 %0,13
2024 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMİ
Seçime Katılan Siyasi Partiler
Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ile Zafer Partisi seçime katılabilecek.