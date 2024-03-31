2024 Bolu yerel seçim sonuçları! (31 Mart Bolu seçim sonuçları BURADA) Bolu belediyesini hangi parti kazandı?

Bolu belediyesini hangi parti kazandı? Bolu seçim sonuçları için araştırmalar arttı. 31 Mart tarihinde yerel seçimler sona erdi. 2024 Bolu yerel seçim sonuçları araştırılıyor. Peki, Bolu Belediyesini hangi parti kazandı? Bolu Belediye Başkanı kim oldu? Bolu seçim sonuçlarına ulaşmak için gazetevatan.com’a özel 2024 Seçim Ekranını ziyaret edebilirsiniz.

2024 BOLU YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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2019 BOLU YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bolu Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 9 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bolu'da Tanju Özcan Belediye Başkanı seçildi.

CHP

Tanju Özcan

49.697 %52,71

AKP

Fatih Metin

42.179 %44,73

SAADET

Turan Kılınç

1.488 %1,58

VATAN

311 %0,33

HDP

212 %0,22

BTP

151 %0,16

DSP

132 %0,14

TKP

118 %0,13

2024 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMİ

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Seçime Katılan Siyasi Partiler

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ile Zafer Partisi seçime katılabilecek.