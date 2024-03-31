2024 Bilecik yerel seçim sonuçları! (31 Mart Bilecik  seçim sonuçları BURADA) Bilecik belediyesini hangi parti kazandı?

Bilecik belediyesini hangi parti kazandı? Bilecik seçim sonuçları için araştırmalar arttı. 31 Mart tarihinde yerel seçimler sona erdi. 2024 Bilecik yerel seçim sonuçları araştırılıyor. Peki, Bilecik Belediyesini hangi parti kazandı? Bilecik Belediye Başkanı kim oldu? Bilecik seçim sonuçlarına ulaşmak için gazetevatan.com’a özel 2024 Seçim Ekranını ziyaret edebilirsiniz.

2024 BİLECİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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2019 BİLECİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bilecik'te Semih Şahin Belediye Başkanı seçildi.

CHP

Semih Şahin

16.464 %50,64

AKP

Nihat Can

13.662 %42,02

BBP

1.633 %5,02

SAADET

299 %0,92

DP

233 %0,72

VATAN

111 %0,34

BTP

49 %0,15

DSP

33 %0,10

TKP

28 %0,09

2024 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMİ

Seçime Katılan Siyasi Partiler

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ile Zafer Partisi seçime katılabilecek.

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