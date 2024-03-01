GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri 2024 ALES 2 sınavı ne zaman? ALES/2 başvuruları ne zaman başlıyor?
ABONE OL

2024 ALES 2 sınavı ne zaman? ALES/2 başvuruları ne zaman başlıyor?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için merak edilen başvuru detayları ve sınav tarihleri açıklandı. ALES/1 Başvuruları 1 Mart 2024 - 11 Mart 2024 tarihileri arasında yapılacak. ALES/1 Sınav Tarihi ise 21 Nisan 2024 olarak belirlendi. ALES 1 için başvuru yapamayacak olan adaylar ALES 2 başvuru tarihini ve sınavını araştırmaya başladı.

01.03.2024 - 12:58 |
2024 ALES 2 sınavı ne zaman? ALES/2 başvuruları ne zaman başlıyor?

Yüksek lisans ve doktora adaylarının gireceği ALES'in başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden yapılıyor.

ALES 2 NE ZAMAN?

2024 ALES/1 sınavının başvuru tarihleri ve sınav günü şu şekilde:

ALES/1 Başvuru Tarihleri: 1 Mart 2024 - 11 Mart 2024

ALES/1 Sınav Tarihi: 21 Nisan 2024

Başvuruların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası (AİS) üzerinden yapılacağı belirtildi. ALES/1 sınavının sonuçları ise 10 Mayıs 2024'te açıklanacak.

ALES/2 Başvuru Tarihleri: 3 Haziran 2024 - 12 Haziran 2024

ALES/2 Sınav Tarihi: 28 Temmuz 2024

ALES/3 Başvuru Tarihleri: 1 Ekim 2024 - 9 Ekim 2024

ALES/3 Sınav Tarihi: 17 Kasım 2024

ÖSYM 22024 yılı için ALES sınav başvuru ücretini 490 TL olarak belirlendi.

 

 

GÜNCEL HABERLER

150 bin TL faizsiz kredi, 24 ek maaş! Yaş şartı yok, hesap açan herkese yatıyor

150 bin TL faizsiz kredi, 24 ek maaş! Yaş şartı yok, hesap açan herkese yatıyor
Bakan Uraloğlu: Güneydoğu’ya iki yeni turistik hat

Bakan Uraloğlu: Güneydoğu’ya iki yeni turistik hat
Kredi limitleri yükseltildi! Mevcut borcu kapatma şartı kaldırıldı

Kredi limitleri yükseltildi! Mevcut borcu kapatma şartı kaldırıldı