2024 ALES 2 sınavı ne zaman? ALES/2 başvuruları ne zaman başlıyor?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için merak edilen başvuru detayları ve sınav tarihleri açıklandı. ALES/1 Başvuruları 1 Mart 2024 - 11 Mart 2024 tarihileri arasında yapılacak. ALES/1 Sınav Tarihi ise 21 Nisan 2024 olarak belirlendi. ALES 1 için başvuru yapamayacak olan adaylar ALES 2 başvuru tarihini ve sınavını araştırmaya başladı.
01.03.2024 - 12:58 |
Yüksek lisans ve doktora adaylarının gireceği ALES'in başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden yapılıyor.
ALES 2 NE ZAMAN?
2024 ALES/1 sınavının başvuru tarihleri ve sınav günü şu şekilde:
ALES/1 Başvuru Tarihleri: 1 Mart 2024 - 11 Mart 2024
ALES/1 Sınav Tarihi: 21 Nisan 2024
Başvuruların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası (AİS) üzerinden yapılacağı belirtildi. ALES/1 sınavının sonuçları ise 10 Mayıs 2024'te açıklanacak.
ALES/2 Başvuru Tarihleri: 3 Haziran 2024 - 12 Haziran 2024
ALES/2 Sınav Tarihi: 28 Temmuz 2024
ALES/3 Başvuru Tarihleri: 1 Ekim 2024 - 9 Ekim 2024
ALES/3 Sınav Tarihi: 17 Kasım 2024
ÖSYM 22024 yılı için ALES sınav başvuru ücretini 490 TL olarak belirlendi.