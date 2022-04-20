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Gündem2022 Şeker Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tarihleri!
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2022 Şeker Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tarihleri!

Ramazan Bayramı’na kısa süre kaldı. Evlerde bayram hazırlıkları başlarken, pek çok kişi de bayram için tatil planını yapmaya başladı. Şimdiden bayramdan istifade ederek memleketlerine gitmek ya da kısa süreli tatil planı oluşturmak isteyenler Ramazan Bayramı tarihlerini araştırıyor. Peki, 2022 Şeker Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tarihleri!

20.04.2022 - 08:46 |
2022 Şeker Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tarihleri!

Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. Bayrama kısa süre kala, tatil planlayanlar bayram tarihlerini araştırıyor. Evlerde bayram hazırlıkları başlarken, bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler de tatil programı yapmaya başladı. Pek çok kişi de Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, 2022 Şeker Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tarihleri!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. 2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, arifeyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün sürecek.

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