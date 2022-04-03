Ramazan ayı başladı. Dünyanın her yerinde müslümanlar oruçlarını tutmaya başlarken Türkiye’de de Ramazan ayı idrak ediliyor. Milyonlar Ramazan Bayramı’na geri sayarken gözler Ramazan Bayramı tatiline çevrildi. Bayram tatilinde plan yapmak ve tatil programı oluşturmak isteyenler bayram tatilinin kaç gün olacağını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, 2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Ramazan Bayramı okullar kaç gün tatil 2022? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılı Ramazan Bayramı mayıs ayına denk geliyor. Ramazan Bayramı Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi günüdür. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olduğundan beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.

RAMAZAN BAYRAMI OKULLAR KAÇ GÜN TATİL 2022?

2022'de Ramazan Bayram tatili toplamda 3,5 gün olacak. Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gün resmi tatildir.