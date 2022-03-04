2022 Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez nedir, anlamı ne?

Hıdrellez halk takviminde yer alan, bahar bayramı niteliğinde kutlanan özel günlerdendir. Hıdırellez, Türkiye’nin yanı sıra Türk dünyasında kutlanan baharın müjdecisi olarak biliniyor. İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu günü simgeliyor. Peki, Hıdırellez nedir, anlamı ne? 2022 Hıdırellez ne zaman? İşte 2022 Hıdırellez tarihi…

HIDIRELLEZ NEDİR, ANLAMI NE?

Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu günü de simgeleyen, Hızır ve İlyas sözcüklerinin birleşmesiyle halk dilinde Hıdrellez olarak anılmaya başlanmıştır. Doğanın canlanmasının sevinçle karşılandığı gün Hıdrellez, ibadetlerden, temizliğe, yardımlaşmalardan, diğer hazırlıklara kadar olan bir süreci de ifade eder.

2022 HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Hıdırellez 2022 yılında 5- 6 Mayıs’ta kutlanacak.

HIDIRELLEZ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Hıdırellez her yıl sadece bir kez buluşan Hızır ile İlyas peygamberlerin hikayesine dayanır. Hızır peygamberin karada, darda kalan kişilere yardımda bulunduğu, İlyas peygamberin de suların koruyucusu olduğuna inanılır.

Bolluk, bereketi simgeledikleri düşüldüğü için ayaklarını bastığı her yerin yeşerdiği, temas ettikleri her şeyin bereketlendiği ve şifalandığı kabul edilir. Hıdırellez'i bayram olarak kutlayan Romanlar, bu güne "Kakava" ismini veriyor. Söz konusu gün, dünyanın farklı yerlerinde Ağrice, Altı Mayıs, Aya Yorgi, Aziz George, Bahar Bayramı, Ederlez, Eğrice, Eğrilce, Hederlez, Hıdrellez, Hiderlez, Hızır ile İlyas, İderlez, İlk Yaz, Mantifer, Mar Curcos, Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) gibi isimlerle de anılıyor.

HIDIRELLEZ’DE NE YAPILIR?

Hıdırellez öncesindeki günün akşamı vatandaşlar ev, araba, çocuk gibi dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülüyor.

Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır'ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asarlar.

Hıdırellez'de 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş) ya da açık cüzdan bırakılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise o notlar suya bırakılır.