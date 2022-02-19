Her yıl Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilgiyle takip edilen festivallerinden Alaçatı Ot Festivali geçen yıl koronavirüs nedeniyle yapılamamıştı. Alaçatı Ot Festivali'nin 11'incisi, bu yıl gerçekleştirileceği duyuruldu. Peki, 2022 Alaçatı Ot Festivali ne zaman? Alaçatı Ot Festivali teması ne? İşte detaylar…

2022 ALAÇATI OT FESTİVALİ NE ZAMAN?

Çeşme Belediyesi’nin her yıl düzenlediği, geçen yıl pandemi sebebiyle iptal edilen Alaçatı Ot Festivali yeniden ziyaretçileriyle buluşuyor. Binlerce ziyaretçisiyle Alaçatı’yı şenlendiren festival, bu yıl 24 - 27 Mart tarihlerinde semizotu temasıyla Çeşme sokaklarını süsleyecek.

Türkiye'nin en çok ilgi gören festivallerinden olan Alaçatı Ot Festivali bu yıl da konserler, stantlar, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile yüz binlerce kişiyi ağırlayacak.

ALAÇATI OT FESTİVALİ TEMASI NE?

Alaçatı Ot Festivali'nin 11'incisi, semizotu temasıyla yapılacak.