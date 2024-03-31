2024 Silivri yerel seçim sonuçları! (31 Mart Silivri seçim sonuçları BURADA) İstanbul Silivri belediyesini hangi parti kazandı? CHP, AK Parti, İYİ Parti, MHP Silivri belediye seçimleri

Silivri belediyesini hangi parti kazandı? Silivri seçim sonuçları için araştırmalar arttı. 31 Mart tarihinde yerel seçimler sona erdi. 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları araştırılıyor. Peki, Silivri Belediyesini hangi parti kazandı? İstanbul Silivri Belediye Başkanı kim oldu? Silivri seçim sonuçlarına ulaşmak için gazetevatan.com’a özel 2024 Seçim Ekranını ziyaret edebilirsiniz.

2024 SİLİRVİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Türkiye'nin geçmiş tüm seçimlerinin sonuçlarını, adaylarını, hangi partinin hangi ilde ne kadar oy aldığını gazetevatan.com’un seçim sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

2019 SİLİVRİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Silivri Belediyesini 46.740 alınan oy ve %46.78 oy oranı ile MHP Parti adayı Volkan Yılmaz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

MHP %46.78

CHP %43.97

DSP %6.70

Saadet Partisi %1.06

DP %0.56

BBP %0.34

Diğer %0.58

2024 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMİ

Seçime Katılan Siyasi Partiler

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ile Zafer Partisi seçime katılabilecek.

Haberin Devamı