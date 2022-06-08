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Gündem20 yıl önce suikasta kurban gitmişti! Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili flaş gelişme...
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20 yıl önce suikasta kurban gitmişti! Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili flaş gelişme...

2002 yılında evinin önünde uğradığı suikast sonucunda öldürülen Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması çerçevesinde 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu. Son gözaltı kararında ise emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın da bulunduğu belirtildi. Adresinde bulunamayan Göktaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

08.06.2022 - 14:50 | | İHA
20 yıl önce suikasta kurban gitmişti! Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili flaş gelişme...

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 5’i yakalanırken, diğer 4 şahsın yakalanması yönünde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

BOZKIR TUTUKLANMIŞTI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin daha önce gözaltına alınan Nuri Gökhan Bozkır, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Tasarlayarak öldürme" ve "Silahlı örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma sürerken 3 şüpheli daha gözaltına alınmış ve 2’si tutuklanmıştı. Son gözaltı kararında ise emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın da bulunduğu belirtildi. Adresinde bulunamayan Göktaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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