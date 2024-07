2 Temmuz Madımak mesajları ve anma sözleri! 2 Temmuz 1993’te ne oldu, Sivas Katliamı'nda ölenlerin isimleri ne?

1993 yılında Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması sonucu hayatını kaybeden 33 kişi, katliamın 31. yılında anıldı. Katliamda yaşamını kaybedenler, başta Sivas olmak üzere birçok ilde ve yurtdışında düzenlenecek olan törenlerle anılacak. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından yarın Madımak Oteli önünde anma töreni gerçekleştirilecek. Peki, 2 Temmuz 1993’te ne oldu, Sivas Katliamı'nda ölenlerin isimleri ne? İşte Sivas Katliamı tarihi ve 2 Temmuz Sivas Katliamı mesajları ve Sivas Madımak ile ilgili anma sözleri…

2 TEMMUZ MADIMAK MESAJLARI VE ANMA SÖZLERİ

Kör kuyuların dibinde Yusuf’tum, Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan, Sehpalarda Pir Sultan. Ve Madımak ‘ta otuz yedi CAN. / Yusuf Hayaloğlu

Ben diyorum ki ona: – Kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, Sen yanmasan, Biz yanmasak, Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa… / Nazım Hikmet

Yaşanan her katliam, çağdaşlığa, demokrasiye, laikliğe, barış içinde yaşama ve çok kültürlü dokuya yapılan saldırıdır. Madımak’ta yaşanan da ülkemizin ortak acısıdır. Madımak Katliamının Yıldönümünü anıyorum.

Sivaslıyım dediğimde İlk sordukları Alevi misin? Sünni mi? Hem Alevi hem Sünniyim ben Yafta vurdular bize Yaktılar Madımağı Sordular yine fütursuzca “Yananlardan mısın Yakanlardan mı?” Ben söndürenlerdenim, bizim töremizde misafir yakılmaz Saygıyla anıyorum.

Ateş utandı ateş olduğuna, insan utanmadı insan olduğuna… Sivas katliamında hayatını kaybeden aydınlarımız ve vatandaşlarımızı saygı ile anıyoruz

SİVAS KATLİAMI ŞARKILARI

Birdenbire

Ateş ve duman

Feryad-ı figan

Sanki elele

Geliyor habire

Üstümüze, üstümüze



Canlar, sazlar

Kan oldular

Kesildi teller

Durdu nefesler

Ama hala

Dimdik ayakta

Ayaktalar



Çığlık kalleş

Sessizlik mi dost

Ateş ve duman

Hain düşman

Issızlığın ortasında

Issızlığın ortasında

Moğollar



Hasretime hasret kattın, hasrete

incinsek de incitmeyiz, zulm ile

geldik size, dikensiz bir gül ile

can veririz, can almayız, biz canız



Akarsular ile coştum, çağladım

hasret ile yandım, ağladım

nice canlar ile kül oldum, öldüm

can veririz, can almayız, biz canız



Pirimi asanlar, doymadı kana

canımı yakanlar, baktı dumana

zulüm yapmaz, insan insana

can veririz, can almayız, biz canız



Nesimiler ölmez gafil, aldandın

mazlumlar ardından gelmez mi sandın

akarsu'lar coştu, birden bulandın

can veririz, can almayız, biz canız



Canımı yaktınız, kanlı sivasta

gülemem, ağlarım, şu gönlüm yasta

canım feda olsun, pir sultan dosta

can veririz, can almayız, biz canız



Bizi yakıp, duman duman, baktınız

yetmedi mi, bir de alkış tuttunuz

sonra birer masum olup çıktınız

can veririz, can almayız, biz canız

SİVAS KATLİAMI'NDA ÖLENLERİN İSİMLERİ

Behçet Sefa AYSAN, Yeşim ÖZKAN, Nurcan ŞAHİN, Muhibe AKARSU, Muhlis AKARSU, Murat GÜNDÜZ, Handan METİN, Ahmet ÖZYURT, Huriye ÖZKAN, İnci TÜRK, Özlem ŞAHİN, Yasemin SİVRİ, Asuman SİVRİ, Uğur KAYNAR, Sehergül ATEŞ, Gülender AKÇA, Gülsün KARABABA, Mehmet ATAY, Hasret GÜLTEKİN, Serkan DOĞAN, Muammer ÇİÇEK, Belkıs ÇAKIR, Asaf KOÇAK, Edibe SULARİ, Menekşe KAYA, Koray KAYA, Serpil ÇANİK, Erdal AYRANCI, Asım BEZİRCİ, Sait METİN, Carina Cuanna THUIJS, Nesimi ÇİMEN, Metin ALTIOK, Kenan YILMAZ, Ahmet ÖZTÜRK...

