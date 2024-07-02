2 Temmuz Madımak mesajları ve anma sözleri! 2 Temmuz 1993’te ne oldu, Sivas Katliamı'nda ölenlerin isimleri ne?
2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı mesajları ve Madımak katliamında ölenleri anma sözleri günün anlam ve önemine istinaden bu yıl da en çok sorgulanan konu başlıklarından oldu. Bugün 2 Temmuz Sivas Katliamının 31. yıl dönümü. 1993 yılında 37 kişi Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için geldiği Sivas Madımak Oteli'nde yakılarak öldürüldü. Biz de ölenleri anmak, o gün olanları unutturmamak için “2 Temmuz Sivas Madımak katliamı sözleri ve 2 Temmuz 1993 Sivas katliamı mesajları” derledik.
1993 yılında Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması sonucu hayatını kaybeden 33 kişi, katliamın 31. yılında anıldı. Katliamda yaşamını kaybedenler, başta Sivas olmak üzere birçok ilde ve yurtdışında düzenlenecek olan törenlerle anılacak. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından yarın Madımak Oteli önünde anma töreni gerçekleştirilecek. Peki, 2 Temmuz 1993’te ne oldu, Sivas Katliamı'nda ölenlerin isimleri ne? İşte Sivas Katliamı tarihi ve 2 Temmuz Sivas Katliamı mesajları ve Sivas Madımak ile ilgili anma sözleri…
2 TEMMUZ MADIMAK MESAJLARI VE ANMA SÖZLERİ
Kör kuyuların dibinde Yusuf’tum, Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan, Sehpalarda Pir Sultan. Ve Madımak ‘ta otuz yedi CAN. / Yusuf Hayaloğlu
Ben diyorum ki ona: – Kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, Sen yanmasan, Biz yanmasak, Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa… / Nazım Hikmet
Yaşanan her katliam, çağdaşlığa, demokrasiye, laikliğe, barış içinde yaşama ve çok kültürlü dokuya yapılan saldırıdır. Madımak’ta yaşanan da ülkemizin ortak acısıdır. Madımak Katliamının Yıldönümünü anıyorum.
Sivaslıyım dediğimde İlk sordukları Alevi misin? Sünni mi? Hem Alevi hem Sünniyim ben Yafta vurdular bize Yaktılar Madımağı Sordular yine fütursuzca “Yananlardan mısın Yakanlardan mı?” Ben söndürenlerdenim, bizim töremizde misafir yakılmaz Saygıyla anıyorum.
Ateş utandı ateş olduğuna, insan utanmadı insan olduğuna… Sivas katliamında hayatını kaybeden aydınlarımız ve vatandaşlarımızı saygı ile anıyoruz
SİVAS KATLİAMI ŞARKILARI
Birdenbire
Ateş ve duman
Feryad-ı figan
Sanki elele
Geliyor habire
Üstümüze, üstümüze
Canlar, sazlar
Kan oldular
Kesildi teller
Durdu nefesler
Ama hala
Dimdik ayakta
Ayaktalar
Çığlık kalleş
Sessizlik mi dost
Ateş ve duman
Hain düşman
Issızlığın ortasında
Issızlığın ortasında
Moğollar
Hasretime hasret kattın, hasrete
incinsek de incitmeyiz, zulm ile
geldik size, dikensiz bir gül ile
can veririz, can almayız, biz canız
Akarsular ile coştum, çağladım
hasret ile yandım, ağladım
nice canlar ile kül oldum, öldüm
can veririz, can almayız, biz canız
Pirimi asanlar, doymadı kana
canımı yakanlar, baktı dumana
zulüm yapmaz, insan insana
can veririz, can almayız, biz canız
Nesimiler ölmez gafil, aldandın
mazlumlar ardından gelmez mi sandın
akarsu'lar coştu, birden bulandın
can veririz, can almayız, biz canız
Canımı yaktınız, kanlı sivasta
gülemem, ağlarım, şu gönlüm yasta
canım feda olsun, pir sultan dosta
can veririz, can almayız, biz canız
Bizi yakıp, duman duman, baktınız
yetmedi mi, bir de alkış tuttunuz
sonra birer masum olup çıktınız
can veririz, can almayız, biz canız
SİVAS KATLİAMI'NDA ÖLENLERİN İSİMLERİ
Behçet Sefa AYSAN, Yeşim ÖZKAN, Nurcan ŞAHİN, Muhibe AKARSU, Muhlis AKARSU, Murat GÜNDÜZ, Handan METİN, Ahmet ÖZYURT, Huriye ÖZKAN, İnci TÜRK, Özlem ŞAHİN, Yasemin SİVRİ, Asuman SİVRİ, Uğur KAYNAR, Sehergül ATEŞ, Gülender AKÇA, Gülsün KARABABA, Mehmet ATAY, Hasret GÜLTEKİN, Serkan DOĞAN, Muammer ÇİÇEK, Belkıs ÇAKIR, Asaf KOÇAK, Edibe SULARİ, Menekşe KAYA, Koray KAYA, Serpil ÇANİK, Erdal AYRANCI, Asım BEZİRCİ, Sait METİN, Carina Cuanna THUIJS, Nesimi ÇİMEN, Metin ALTIOK, Kenan YILMAZ, Ahmet ÖZTÜRK...