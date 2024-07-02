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2 Temmuz İSKİ İstanbul su kesintileri: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Temmuz Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 2 Temmuz 2024 Salı İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı..

02.07.2024 - 09:38 |
2 Temmuz İSKİ İstanbul su kesintileri: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İşte 2 Temmuz 2024 İSKİ İstanbul su kesintileri...

2 Temmuz İSKİ İstanbul su kesintileri: Sular ne zaman gelecek

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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