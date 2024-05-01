2 Mayıs Perşembe günü okullar tatil mi 2024, 2 Mayıs’ta okullar var mı? 1 Mayıs işçi bayramından sonraki gün 2 Mayıs okullar tatil mi?

2 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? 1 Mayıs’ı tatil olarak geçiren öğrenciler okula gidip gitmeyeceklerini sorguluyor.

2 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ, YARIN OKUL VAR MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için her resmi tatilde olduğu gibi ilkokul, ortaokul ve liseler 1 Mayıs Çarşamba günü tatil ancak 2 Mayıs Perşembe günü okullar açık olacak.