2 Mayıs Perşembe günü okullar tatil mi 2024, 2 Mayıs’ta okullar var mı? 1 Mayıs işçi bayramından sonraki gün 2 Mayıs okullar tatil mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli eğitim kurumları tatil ilan edildi. İşçi bayramından sonraki gün olan 2 Mayıs’ta okulların yine tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Öğrenciler arama motorlarına yönelerek "2 Mayıs'ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor.Peki, 2 Mayıs Perşembe günü okul var mı? 2 Mayıs resmi tatil mi?
01.05.2024 - 16:53 |
2 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? 1 Mayıs’ı tatil olarak geçiren öğrenciler okula gidip gitmeyeceklerini sorguluyor.
2 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ, YARIN OKUL VAR MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için her resmi tatilde olduğu gibi ilkokul, ortaokul ve liseler 1 Mayıs Çarşamba günü tatil ancak 2 Mayıs Perşembe günü okullar açık olacak.