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2 Mayıs Perşembe günü okullar tatil mi 2024, 2 Mayıs’ta okullar var mı? 1 Mayıs işçi bayramından sonraki gün 2 Mayıs okullar tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli eğitim kurumları tatil ilan edildi. İşçi bayramından sonraki gün olan 2 Mayıs’ta okulların yine tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Öğrenciler arama motorlarına yönelerek "2 Mayıs'ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor.Peki, 2 Mayıs Perşembe günü okul var mı? 2 Mayıs resmi tatil mi?

01.05.2024 - 16:53 |
2 Mayıs Perşembe günü okullar tatil mi 2024, 2 Mayıs’ta okullar var mı? 1 Mayıs işçi bayramından sonraki gün 2 Mayıs okullar tatil mi?

2 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? 1 Mayıs’ı tatil olarak geçiren öğrenciler okula gidip gitmeyeceklerini sorguluyor.

2 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ, YARIN OKUL VAR MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için her resmi tatilde olduğu gibi ilkokul, ortaokul ve liseler 1 Mayıs Çarşamba günü tatil ancak 2 Mayıs Perşembe günü okullar açık olacak. 

 

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