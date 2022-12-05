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2 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu: 269 gözaltı

 Kocaeli ve Sakarya'da büyük uyuşturucu operasyonu düzenleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nun detaylarını açıklıyor.

05.12.2022 - 08:17 | | İHA
2 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu: 269 gözaltı

Kocaeli ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirledikleri adreslere bu sabah operasyon başlattı. Kocaeli ve Sakarya’da devam eden büyük uyuşturucu operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde açıkladı.
2 bin 67 polis, 3 deniz liman botu, İHA, helikopter ve narkotik köpeklerinin katıldığı operasyon çerçevesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kocaeli'de 93, Sakarya'da 176 kişi gözaltına alındı" dedi.
Operasyon devam ediyor.

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