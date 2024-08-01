2 Ağustos Manga konseri nerede, İstanbul Festivali Manga konseri saat kaçta, ne zaman?

2 Ağustos'ta başlayacak olan "İstanbul Festivali" 18 Ağustos'ta sona erecek. 2 Ağustos Cuma günü Manga Grubu şarkılarıyla müzik severlere ulaşacak. Manga konserini kaçırmak istemeyenler 2 Ağustos İstanbul Festivali Manga konseri saat kaçta ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor.

İSTANBUL FESTİVALİ MANGA KONSERİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Festivalde kapı açılış saati 16:00 olarak açıklandı. Ancak konserin ne zaman saat kaçta başlayacağı net değil. Konserler hakkında detaylı bilgi için "​​​​​​​istanbulfestivali.com" adresi ziyaret edilebilir.

İSTANBUL FESTİVALİ'NDE KİMLER KONSER VERECEK?

Sertab Erener, Kenan Doğulu, Duman, Manga, Reynmen, Semicenk, Hande Yener, Lost Frequencies, Mavi Gri, Fatma Turgut, Mabel Matiz, Mor ve Ötesi, Bege, Lvbel C5, Blok3, Burak Yeter, Jason Derulo, Yıldız Tilbe, M Lisa, Motive, Emir Can İğrek, Can Ozan, Dolu Kadehi Ters Tut, Yayla Trio, Pinhani ve Melike Şahin konser verecek. DJ Tiesto ise 12 yıl aranın ardından Türkiye'de yeniden sahne alacak.