(19 Mayıs İstanbul kapalı yollar 2024) 19 Mayıs İstanbul’da hangi yollar kapalı? 19 Mayıs kapalı yollar İstanbul

19 Mayıs Pazar günü kapalı yollar 2024 sorgulaması başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve de Spor Bayramı bu sene Pazar günü kutlanacak. Peki, 19 Mayıs İstanbul’da hangi yollar kapalı? İşte 19 Mayıs İstanbul kapalı yollar 2024…

İstanbul’da 19 Mayıs yollar kapalı mı?

Hem Saraçhane'de düzenlenecek "Büyük Eğitim Mitingi" hem de Ataşehir'de düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

19 Mayıs İstanbul kapalı yollar 2024

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek miting nedeniyle saat 9.00'dan itibaren Macarkardeşler, 15 Temmuz Şehitler, Şehzadebaşı ve Vezneciler Caddeleri ile bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar, trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapalı olacak.

Vatan, Fevzipaşa ve Kadirhas Caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nın alternatif yollar olarak kullanılabileceği ifade edildi.

Ataşehir'de de bazı yollar trafiğe kapalı olacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saat 07.30 itibarıyla Ataşehir Bulvarı-Muhtar Hasan Sokak Kavşağı, Ataşehir Bulvarı-Rıfat Danışman Sokak kesişimi, Ataşehir Bulvarı-Vedat Günyol Caddesi Kavşağı, Ataşehir Bulvarı-Morzambak Sokak kesişimi, Ataşehir Bulvarı-Fesleğen Sokak kesişimi ve Ataşehir Bulvarı-Gelin Sokak kesişiminin trafiğe kapatılacağı, alternatif yol olarak Sedef Caddesi'nin kullanılabileceği bildirildi.

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