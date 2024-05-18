(19 Mayıs Ankara'da kapalı yollar) Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? Ankara 19 Mayıs Pazar günü kapalı yollar ve güzergahlar
19 Mayıs nedeniyle Ankara’da kapalı yollar trafiğe çıkacak olan sürücüler tarafından araştırılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler için bazı yollar trafiğe kapatılacak. 19 Mayıs Ankara’da bazı yollar trafiğe kapanacağından sürücüler alternatif güzergahları kullanacak. Peki, Ankara'da 19 Mayıs Pazar günü hangi yollar kapalı olacak alternatif güzergahlar nereler? İşte, 19 Mayıs Pazar Ankara'da kapatılacak yollar listesi...
Ankara'da 19 Mayıs Pazar günü bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle saat 18.00'dan itibaren bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı gibi istikametlerinin kapatılacağı yer aldı. Peki, Ankara’da 19 Mayıs hangi yollar trafiğe kapalı? İşte 19 Mayıs Ankara kapalı yollar 2024…
19 MAYIS ANKARA'DA KAPALI YOLLAR
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 21.00'de Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler için bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Pazar günü saat 21.00'da Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla ihtiyaç olması halinde 18.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
Trafiğe kapatılacak olan yollar şu şekilde; Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin; Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü,
Akdeniz Caddesi'nin; Gençlik Caddesi ile Aşkabat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, 83'üncü Sokak ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.