19 Mart 2026 Perşembe (yarın) Bankalar, PTT, Noter, Eczane ve Vergi Daireleri Açık mı? Arefe Günü Kurumlar Kaça Kadar Çalışıyor? İşte Bayram Öncesi Son İşlem Günü Mesai Saatleri!

Haberin Devamı

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

2026 resmi tatiller takvimine göre, Ramazan Bayramı’ndan bir önceki gün olan 19 Mart Perşembe (Arefe Günü) yarım gün resmi tatildir. Bu kapsamda kamu kurumları ve birçok özel kuruluş öğle saatlerine kadar tam kapasite hizmet verecek, saat 13:00 itibarıyla bayram tatiline girecektir.

KURUM KURUM 19 MART 2026 ÇALIŞMA SAATLERİ

* BANKALAR: 19 Mart Perşembe günü bankalar sabah 09:00’da açılacak. Ancak resmi tatil statüsü nedeniyle saat 12:30 – 13:00 arasında kapanış yapacaklar. Bu saatten sonra yapılacak EFT ve Havale işlemleri, ilk iş günü olan 23 Mart Pazartesi günü hesaplara geçecektir. FAST işlemleri ise limitler dahilinde 7/24 devam edecektir.

* PTT ŞUBELERİ: PTT şubeleri arefe günü öğlene kadar hizmet verecektir. Kargo kabulü ve dağıtımı ile gişe işlemleri saat 13:00'ten sonra bayram sonuna kadar durdurulacaktır.

* NOTERLER: Noterlikler yarım gün mesai yapacaktır. Araç satışı, vekaletname ve onay işlemleri için vatandaşların saat 12:30'a kadar işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Bayram süresince sadece nöbetçi noterler açık olacaktır.

* VERGİ DAİRELERİ VE BELEDİYELER: Tüm vergi daireleri, belediye vezneleri ve nüfus müdürlükleri saat 13:00 itibarıyla kapanacaktır.

* ECZANELER VE HASTANELER: Eczaneler saat 13:00’e kadar normal mesai yapacak, bu saatten sonra sadece Nöbetçi Eczaneler hizmet verecektir. Hastanelerin poliklinik hizmetleri öğlen sona erecek, Acil Servisler ise 7/24 açık kalmaya devam edecektir.

Haberin Devamı

2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ

* 19 Mart Perşembe: Arefe Günü (Yarım Gün Tatil)

* 20 Mart Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün

* 21 Mart Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün

* 22 Mart Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün

* 23 Mart Pazartesi: Mesai Başlangıcı