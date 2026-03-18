19 Mart 2026 Perşembe günü (yarın) PTT Şubeleri ve Noterler Kaça Kadar Açık? Arefe Günü Yarım Gün mü, Tam Gün mü Hizmet Verilecek? İşte Kurum Kurum Bayram Öncesi Mesai saatleri

Ramazan Bayramı tatili öncesinde banka, PTT ve noterlerde işi olan vatandaşlar "Bugün buralar açık mı, kaça kadar çalışıyor?" sorusuna yanıt arıyor. 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk gelen Arefe günü, kamu ve özel kurumlarda mesai saatleri resmi tatil takvimine göre düzenleniyor. İşte kurum kurum bayram öncesi çalışma saatleri...

1. Arefe Günü Bankalar Açık mı?

Bankalar, Arefe günü yarım gün hizmet vermektedir. 19 Mart Perşembe günü şubeler sabah 09.00’da açılacak ve saat 12.30 - 13.00 sularında hizmeti sonlandıracaktır. EFT işlemleri saat 13.00’ten sonra yapıldığında ilk iş günü olan 23 Mart Pazartesi gününe sarkacaktır. FAST işlemleri ise 7/24 devam edecektir.

2. PTT Şubeleri Arefe Günü Kaça Kadar Çalışıyor?

PTT şubeleri de resmi tatil statüsünde olduğu için Arefe günü yarım gün mesai yapmaktadır. Kargosunu teslim almak veya para gönderimi yapmak isteyen vatandaşların işlemlerini saat 12.30’a kadar tamamlaması gerekmektedir. Bayram süresince PTT şubeleri kapalı olacaktır.

3. Arefe Günü Noterler Açık mı? (Nöbetçi Noter Bilgisi)

Noterler, Arefe günü öğlene kadar (yarım gün) hizmet vermektedir. Saat 13.00 itibarıyla noterlik işlemleri sona erecektir. Bayram tatili boyunca (20-22 Mart) ise sadece "Nöbetçi Noterler" aracılığıyla acil işlemler gerçekleştirilebilecektir. Nöbetçi noter listesine Türkiye Noterler Birliği (TNB) resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

Özetle; Banka, PTT ve Noterler 19 Mart 2026 Perşembe günü sadece sabah saatlerinde hizmet verecek, öğleden sonra ise bayram tatiline girecektir. İşlemlerinizi son dakikaya bırakmamanız önemle duyurulur.