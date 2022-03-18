18 Mart Ã‡anakkale Zaferi mesajlarÄ± ve AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Ã‡anakkale sÃ¶zleri Ã‡anakkale Zaferi 107. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ kÄ±sa uzun resimli anma ve kutlama mesajlarÄ±/sÃ¶zleri

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Gündem18 Mart Çanakkale Zaferi mesajlarÄ± ve Atatürkâ€™ün Çanakkale sözleri! Çanakkale Zaferi 107. yÄ±ldönümü kÄ±sa uzun resimli anma ve kutlama mesajlarÄ±/sözleri
HaberlerGündem Haberleri 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajlarÄ± ve Atatürkâ€™ün Çanakkale sözleri! Çanakkale Zaferi 107. yÄ±ldönümü kÄ±sa uzun resimli anma ve kutlama mesajlarÄ±/sözleri
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18 Mart Çanakkale Zaferi mesajlarÄ± ve Atatürkâ€™ün Çanakkale sözleri! Çanakkale Zaferi 107. yÄ±ldönümü kÄ±sa uzun resimli anma ve kutlama mesajlarÄ±/sözleri

Ã‡anakkale Zaferi mesajlarÄ± ve AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Ã‡anakkale sÃ¶zleri iÃ§in yapÄ±lan aramalar arttÄ±. 18 Mart Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin bu yÄ±l 107'nci yÄ±lÄ± kutlanÄ±yor. Ulusal bir zafer olan ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi olarak da adlandÄ±rÄ±lan Ã‡anakkale Deniz SavaÅŸlarÄ±; her yÄ±l TÃ¼rkiyeâ€™de kutlanÄ±lan milli bir gÃ¼ndÃ¼r. 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda 18 Mart 1915 tarihinde OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'nun zaferiyle sonuÃ§lanan 18 Mart, mÃ¼cadele eden askerlerimizi anma ve TÃ¼rk ulusunun zaferini kutlama gÃ¼nÃ¼ olarak her yÄ±l 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi olarak kutlanÄ±lÄ±r. Ä°ÅŸte 18 Mart Ã‡anakkale Zaferi mesajlarÄ± ile Ã‡anakkale Zaferi 107. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ kÄ±sa uzun resimli anma ve kutlama sÃ¶zleriâ€¦

18.03.2022 - 08:04 |
18 Mart Çanakkale Zaferi mesajlarÄ± ve Atatürkâ€™ün Çanakkale sözleri! Çanakkale Zaferi 107. yÄ±ldönümü kÄ±sa uzun resimli anma ve kutlama mesajlarÄ±/sözleri

AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Ã‡anakkale sÃ¶zleri ve 18 Mart Ã‡anakkale Zaferi mesajlarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. 18 Mart Ã‡anakkale ZaferiÂ ve Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ TÃ¼rk ordusunun adÄ±nÄ± tarihe yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n olarak her yÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir coÅŸku ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle kutlanÄ±yor. Â I. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±Â sÄ±rasÄ±nda 1915-1916 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaÂ Gelibolu YarÄ±madasÄ±'ndaÂ OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸuÂ ileÂ Ä°tilaf DevletleriÂ arasÄ±nda yapÄ±lan deniz ve kara muharebeleri olan Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±â€™nÄ±n zaferle sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ± 18 Mart Ã‡anakkale Zaferi iÃ§in uzun ve kÄ±sa seÃ§enekli, yazÄ±lÄ± ve resimli, TÃ¼rk bayraklÄ± ve en anlamlÄ± kutlama mesajlarÄ± seÃ§enekleri araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

Ã‡ANAKKALE ZAFERÄ° MESAJLARI VE SÃ–ZLERÄ°!

Ã‡anakkale Deniz Zaferi Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± iÃ§inde ayrÄ± bir Ã¶zelliÄŸi olan, tarihin akÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± uÄŸruna canÄ±nÄ± vermekten Ã§ekinmeyen TÃ¼rk milletinin kahramanlÄ±k destanÄ±dÄ±r. Ã‡anakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz ÅŸehitlerimizi minnetle anÄ±yoruz.

Ã‡anakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakÃ¢rlÄ±k, cesaret gibi yÃ¼ksek faziletlerin kahramanca sergilendiÄŸi bir destandÄ±r. Aziz TÃ¼rk milletimizin bu onurlu gÃ¼nÃ¼ kutlu olsun.

18 Mart Ã‡anakkale Zaferi mesajlarÄ± ve AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Ã‡anakkale sÃ¶zleri Ã‡anakkale Zaferi 107. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ kÄ±sa uzun resimli anma ve kutlama mesajlarÄ±/sÃ¶zleri

Bu mukaddes gÃ¼zel yurt topraklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n dalgalanmasÄ± iÃ§in birlik, beraberlik ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k iÃ§inde verilen mÃ¼cadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayÄ±, bu gÃ¼zel vatanÄ± bizlere emanet eden atalarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± bir borÃ§ bilmeliyiz.

Ã‡anakkale Zaferi; vatan topraklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in ÅŸahlanan TÃ¼rk ulusunun muhteÅŸem bir destanÄ±dÄ±r. Milletimiz, mukaddes vatanÄ±mÄ±zÄ±n korunmasÄ± iÃ§in canlarÄ±nÄ± veren ÅŸehitlerini ve gazilerini hiÃ§bir zaman unutmayacak, onlarÄ±n bÄ±raktÄ±klarÄ± kutsal mirasa, vatanÄ±mÄ±za ve bayraÄŸÄ±mÄ±za onurla sahip Ã§Ä±kacaktÄ±r.

TopraÄŸÄ± vatan yapan ÅŸehitlerimizi Minnet ve SaygÄ± ile anÄ±yoruz. 18 Mart Ã‡anakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Ã‡anakkale Åžehitlerini Minnetle YÃ¢d ediyoruz.

18 Mart Ã‡anakkale Zaferi mesajlarÄ± ve AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Ã‡anakkale sÃ¶zleri Ã‡anakkale Zaferi 107. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ kÄ±sa uzun resimli anma ve kutlama mesajlarÄ±/sÃ¶zleri

Her zaman gÃ¶nlÃ¼mÃ¼zde yaÅŸayacak aziz ÅŸehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlÄ±klarla dolu hatÄ±ralarÄ±, BÃ¼yÃ¼k Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n bizlere inanarak emanet ettiÄŸi Cumhuriyetimizin yaÅŸatÄ±lmasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k teminatÄ± olacaktÄ±r. Ã‡anakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz ÅŸehitlerimizi minnetle anÄ±yoruz.

Ãœzerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu kutsal vatan topraklarÄ±nÄ± bizlere armaÄŸan eden, ecdadÄ±mÄ±zÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, birliÄŸinin ve beraberliÄŸinin sembolleri aziz ÅŸehitlerimizi baÅŸta Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk olmak Ã¼zere tekrar rahmet ve minnetle anÄ±yor, ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyorum.

18 Mart 1915, TÃ¼rk tarihinde bir askeri ve siyasi baÅŸarÄ± olmaktan Ã¶te inanÃ§, azim ve yiÄŸitlikle Ã¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ bir destanÄ±n yaradÄ±lÄ±ÅŸ tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun...

Bu destansÄ± zaferin temelinde gÃ¼Ã§lÃ¼ bir inanÃ§, bÃ¼yÃ¼k bir vatan aÅŸkÄ± ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k tutkusu vardÄ±r. Ã‡anakkale ÅŸehitlerimizi minnetle anmaktayÄ±z.

18 Mart Ã‡anakkale Zaferi mesajlarÄ± ve AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Ã‡anakkale sÃ¶zleri Ã‡anakkale Zaferi 107. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ kÄ±sa uzun resimli anma ve kutlama mesajlarÄ±/sÃ¶zleri

Ã‡anakkale Zaferi; vatan topraklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in ÅŸahlanan TÃ¼rk ulusunun muhteÅŸem bir destanÄ±dÄ±r.

Kim bu cennet vatanÄ±n uÄŸruna olmaz ki feda? ÅžÃ¼heda fÄ±ÅŸkÄ±racak, topraÄŸÄ± sÄ±ksan ÅŸÃ¼heda. Åžehitlerimizi saygÄ± ve minnetle anÄ±yoruz.

Ay-YÄ±ldÄ±z'a sarÄ±lanlarâ€¦ Bu vatan size minnettardÄ±r. 18 Mart Ã‡anakkale Åžehitlerini Minnetle YÃ¢d ediyoruz.

Devletimiz, ÅŸehit yakÄ±nÄ± ve gazilerimizin bu gÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da yanlarÄ±nda olmaya devam edecektir. Åžehitlerimizi anar zaferimizi kutlarÄ±z.

Dur yolcu bilmeden gelip bastÄ±ÄŸÄ±n bu toprak bir devrin battÄ±ÄŸÄ± yerdir. Ã‡anakkale zaferimiz kutlu olsun.

ATATÃœRKâ€™ÃœN Ã‡ANAKKALE ZAFERÄ° SÃ–ZLERÄ°

Ben size taarruzu emretmiyorum, Ã¶lmeyi emrediyorum. Biz Ã¶lÃ¼nceye kadar geÃ§ecek zaman zarfÄ±nda yerimize baÅŸka kuvvetler gelir, baÅŸka komutanlar hakim olabilir.

Ã‡anakkale Zaferi, TÃ¼rk askerinin ruh kudretini gÃ¶steren ÅŸayanÄ± hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalÄ±sÄ±nÄ±z ki, Ã‡anakkale Muharebelerini kazandÄ±ran bu yÃ¼ksek ruhtur.

18 Mart Ã‡anakkale Zaferi mesajlarÄ± ve AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Ã‡anakkale sÃ¶zleri Ã‡anakkale Zaferi 107. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ kÄ±sa uzun resimli anma ve kutlama mesajlarÄ±/sÃ¶zleri

Benimle beraber burada muharebe eden askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize verilen namus gÃ¶revini eksiksiz yapmak iÃ§in bir adÄ±m geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanÄ±n, bu dinlenmeden yalnÄ±z bizim deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasÄ±na sebep olacaÄŸÄ±nÄ± hepinize hatÄ±rlatÄ±rÄ±m.

Onlar mukaddes vatan topraklarÄ± iÃ§in canlarÄ±nÄ± seve seve vermiÅŸler, Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n kaderini deÄŸiÅŸtirmiÅŸlerdir. Burada geÃ§en her saniye, kullanÄ±lan her an, Ã¶len her nefer, TÃ¼rk vatan ve milletinin mukadderatÄ±nÄ± Ã§izmiÅŸtir. Kara savaÅŸlarÄ±na katÄ±lan ilk birlik olan 57. Alay, vatan sevgisinin ne olduÄŸunu insanlÄ±ÄŸa gÃ¶stermiÅŸtir. Bu kahraman AlayÄ± hayranlÄ±k, minnet ve rahmetle anÄ±yorum.

Siperler arasÄ± 8 metre. Yani Ã¶lÃ¼m muhakkak. 3 dakika Ã¶nce gelen bÃ¶lÃ¼ÄŸÃ¼n tamamÄ± ÅŸehit olmuÅŸ. Yeni gelenler bunu biliyor ve bir 3 dakika sonra kendisinin de ÅŸehit olacaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda ilerliyor. Ama ne ilerleme! Bir an bile sarsÄ±lma, durma, geriye bakmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an okuyor bilmeyenler kelime-i ÅŸahadet getiriyor. Az sonra Ã¶leceÄŸini bile bile gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kÄ±rpmadan ÅŸahadete gidiyor. Ä°ÅŸte Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ±nÄ± saÄŸlayan ÅŸey milletimiz ve onun askerindeki bu yÃ¼ce ruhtur.

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18 Mart Ã‡anakkale Zaferi mesajlarÄ± ve AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Ã‡anakkale sÃ¶zleri Ã‡anakkale Zaferi 107. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ kÄ±sa uzun resimli anma ve kutlama mesajlarÄ±/sÃ¶zleri

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