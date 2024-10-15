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18 gündür aranan Rojin'den acı haber geldi: İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu açıkladı.

15.10.2024 - 16:09 |
18 gündür aranan Rojin'den acı haber geldi: İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.

Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.

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