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Gündem16 yaşındaki Sudenaz 'işe gidiyorum' diye evden çıktı, günler sonra haber geldi
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16 yaşındaki Sudenaz 'işe gidiyorum' diye evden çıktı, günler sonra haber geldi

21.04.2025 - 17:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

16 yaşındaki Sudenaz 'işe gidiyorum' diye evden çıktı, günler sonra haber geldi

Van’da işe gitmek için evden çıkan ve sırra kadem basan 16 yaşındaki genç kızdan haber geldi.

İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi’nde ikamet eden Sudenaz Özgel (16), ‘işe gidiyorum’ diye evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda 16 Nisan 2025 tarihinde hakkında kayıp başvurusu bulunan Sudenaz Özgel (16) isimli kızımızın İpekyolu ilçesi Kazım Karabekir Caddesi civarında olduğu tespit edilmesi üzerine; 21 Nisan 2025 tarihinde tespit edilen noktaya geçilerek kayıp kızımız Sudenaz Özgel’e ulaşılmış ve ailesine bulunduğu bilgisi verilmiştir" denildi.

 

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