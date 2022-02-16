16 Şubat kabine toplantısı saat kaçta? Ulusa sesleniş ne zaman, bugün mü? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı kararları merak ediliyor!

Kabine, 2 haftalık aranın ardından yeniden toplanıyor. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı, elektrik faturalarındaki artış, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilimin ele alınacağı toplantının detayları merak ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ, ULUSA SESLENİŞ NE ZAMAN

Kabine Toplantısı 16 Şubat 2022 (bugün) yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen ve normalde 14 Şubat 2022 Pazartesi toplanması gereken Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışında olması nedeniyle 16 Şubat 2022 Çarşamba gününe yani bugüne ertelendi.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı saat 15.00'de başlayacak, Kabine Toplantısı sonuçlarının 19.00-20.00 arası açıklanması bekleniyor.

KABİNEDE ELE ALINACAK KONULAR

Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Temel gıdada KDV indirimi, enflasyona mücadele, faturalar ele alınacakken Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim ile bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar masaya yatırılacak. Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleşecek Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.