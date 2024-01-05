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15 yaşındaki genç ATV ile trafiği birbirine kattı, 35 bin lira ceza yedi

Zonguldak'ta 15 yaşındaki bir genç, trafiği ve yayaları tehlikeye atarak polisi peşine taktı. Kovalamaca pazar yerinde son buldu. Ekipler sürücüye 35 bin lira idari para cezası uyguladı.

05.01.2024 - 15:47 |
15 yaşındaki genç ATV ile trafiği birbirine kattı, 35 bin lira ceza yedi

Edinilen bilgiye göre olay, Kdz. Ereğli ilçesinde yaşandı. Kullandığı 34 HEA 391 plakalı ATV aracı ile trafiği ve yayaları tehlikeye atan 15 yaşındaki Eymen Ç.'yi polis ekipleri durdurmak istedi.

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Ancak polisin de 'dur' ihtarına uymayan genç, pazar yeri istikametine kaçmaya başladı. Yaklaşık iki kilometre süren kovalamaca pazar yerinde son buldu. Sürücüye "ehliyetsizlik", "dur ihtarına uymama", "çakar kullanma", "trafiği ve yayaları tehlikeye düşürmek" maddelerinden 35 bin lira ceza uyguladı. ATV araç çekici yardımı ile otoparka çekilirken, Eymen Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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15 yaşındaki genç ATV ile trafiği birbirine kattı, 35 bin lira ceza yedi