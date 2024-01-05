15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 18.30 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmesi üzerine sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.(DHA)