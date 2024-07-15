15 Temmuz otobüsler bedava mı, Marmaray, metro, ücretsiz mi? Otobüs seferleri bugün çalışıyor mu, İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Bursa’da 15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi?

15 Temmuz hain darbe girişiminin bugün 8. yıl dönümü yurdun birçok yerinde vatandaşlar tarafından anılıyor. Bu kapsamda 15 Temmuz’da otobüsler bedava mı, Marmaray, metro, ücretsiz mi? Sorularına yanıt aranıyor.

İstanbul’da 15 Temmuz otobüsler bedava mı?

İstanbul'da Marmaray, otobüsler, metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Marmaray, metro 15 Temmuz’da ücretsiz mi?

İBB tarafından 15 Temmuz'da İstanbul genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dâhil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 15 Temmuz kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik ve anma programlarına 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım araçları kullanarak katılabilecek.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ücretsiz ulaşım seferlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; 15 Temmuz’da Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

15 Temmuz’da Ankara’da, İzmir’de otobüsler ücretsiz mi?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar gereğince vatandaşlarımız, 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 06.00'dan, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 06.00'ya kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir."

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzde 50 indirimli ulaşım sağlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi- TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.

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